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Slovenský ženský štvorkajak v Montreale siedmy vo finále na 500 m
Majsterky sveta v kategórii do 23 rokov zaostali o 2,51 s za víťaznou loďou Číny a získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.
Autor TASR
Montreal 10. júla (TASR) - Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová obsadll siedme miesto v A-finále K4 na 500 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.
Majsterky sveta v kategórii do 23 rokov zaostali o 2,51 s za víťaznou loďou Číny a získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles. Druhé finišovali Španielky, tretie skončili Nemky.
Majsterky sveta v kategórii do 23 rokov zaostali o 2,51 s za víťaznou loďou Číny a získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles. Druhé finišovali Španielky, tretie skončili Nemky.
3. kolo Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Montreale
ženy - A-finále K4 na 500 m:
1. Čína 1:34,02 min, 2. Španielsko +0,95 s, 3. Nemecko +1,41, ...7. SLOVENSKO (Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová) +2,51
ženy - A-finále K4 na 500 m:
1. Čína 1:34,02 min, 2. Španielsko +0,95 s, 3. Nemecko +1,41, ...7. SLOVENSKO (Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová) +2,51