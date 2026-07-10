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Slovenský ženský štvorkajak v Montreale siedmy vo finále na 500 m

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Majsterky sveta v kategórii do 23 rokov zaostali o 2,51 s za víťaznou loďou Číny a získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.

Autor TASR
Montreal 10. júla (TASR) - Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová obsadll siedme miesto v A-finále K4 na 500 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.

Majsterky sveta v kategórii do 23 rokov zaostali o 2,51 s za víťaznou loďou Číny a získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles. Druhé finišovali Španielky, tretie skončili Nemky.



3. kolo Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Montreale

ženy - A-finále K4 na 500 m:

1. Čína 1:34,02 min, 2. Španielsko +0,95 s, 3. Nemecko +1,41, ...7. SLOVENSKO (Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová) +2,51

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