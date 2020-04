Slovenský zväz biatlonu chce posilniť realizačné tímy

Banská Bystrica 28. apríla (TASR) - Aj keď do novej zimnej sezóny zostáva ešte niekoľko mesiacov a vo svete stále neutícha pandémia nového koronavírusu, vedenie Slovenského zväzu biatlonu naplno pracuje na tom, aby športovcom zabezpečilo všetko potrebné na kvalitnú prípravu aj preteky. Prezident SZB Peter Vozár prezradil, že sa budú rozširovať realizačné tímy reprezentácii a zlepší sa aj podpora mládeže.



"Momentálne máme na zväze roboty viac ako inokedy, keďže vyhodnocujeme uplynulú zimu a zároveň kompletne pripravujeme všetky veci, finančné, materiálne, personálne na zabezpečenie tej nasledujúcej. Už sme absolvovali aj prezídium, ktoré sa, ak sa dobre pamätám, uskutočnilo prvýkrát v histórii formou videokonferencie," uviedol pre TASR.



Vozár zasadol na čelo zväzu len koncom decembra a s novým vedením si dali za cieľ okrem iného zefektívniť fungovanie organizácie, rozšíriť mládežnícku základňu a zlepšiť podmienky reprezentácie: "V zmysle našich priorít chceme výraznejším spôsobom podporiť talentovanú mládež a to tak, že bude viac trénerov pri centrách talentovanej mládeže ako v minulosti. Zároveň chceme tento rok nakúpiť pušky pre talentovaných športovcov, aby sme mohli zvýšiť našu členskú základňu."



Od nasledujúcej sezóny by mali fungovať hlavní tréneri zodpovední za celé reprezentačné výbery mužov a žien: "Chceme, aby boli po niekoľkých rokoch ustanovení zodpovední tréneri jednotlivých družstiev. Aby okrem osobných trénerov boli aj ľudia zodpovední za celý chod reprezentácie. V tomto smere rokujeme s trénermi, ktorí pôsobili v biatlone doteraz." Vozár nechcel prezradiť konkrétne mená, keďže na stole je len predbežná pracovný variant. Vlani viedol mužov český tréner Tomáš Kos, s výberom žien cestovala na podujatia trénerka Paulíny a Ivony Fialkových Anna Murínová. Definitíva by v tomto smere mala podľa prezidenta SZB padnúť do polovice mája.



Reprezentačné tímy dospelých by sa zároveň mali rozrásť aj o ďalších členov. "Chceme, aby podpora zväzu bola na profesionálnejšej úrovni. Nie sme spokojní s tým, ako v uplynulej sezóne fungoval servis lyží, takže by malo dôjsť k zmenám. Chceme, aby mal zväz lepšie lekárske zabezpečenie, plánujeme spoluprácu s mentálnym koučom, čo sa v minulosti vôbec nerealizovalo," pokračoval Vozár.



Na stole je aj otázka zloženia reprezentačných tímov pre podujatia Svetového pohára. V súťažiach jednotlivcov môže Slovensko od nasledujúcej sezóny nasadiť len troch mužov i ženy. Situáciu v tíme žien skomplikovalo rozhodnutie Terézie Poliakovej, ktorá pred pár dňami ukončila aktívnu kariéru. Popri skúsených sestrách Fialkových by tak mohli dostávať viac priestoru juniorky. "Účasť v SP bude záležať na výkonoch jednotlivých športovkýň. Určite sa nebránime tomu, aby treťou či štvrtou pretekárkou boli najlepšie juniorky. Čiže tretie miesto v individuálnych pretekoch a štvrté v štafete nemá isté nikto. Slovenský biatlon má šancu, aby dokázal dobre finančne, materiálovo a prípravou zabezpečiť juniorské tímy, kde je napríklad u dievčat šesť dobrých pretekárok, ktoré môžu byť perspektívne do budúcna," uviedol Vozár.



Gro mužskej reprezentácie by mali tvoriť opäť Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Michal Šima, i keď u najskúsenejšieho z nich visí otáznik. "Maťo Otčenáš má dosť veľké zdravotné problémy s chrbtom, čaká ho viacero vyšetrení a jeho pokračovanie bude otázne z pohľadu zdravotného stavu," zdôraznil prezident zväzu.



Prvá previerka v sezóne sa koná už v lete. Majstrovstvá sveta v letnom biatlon sú naplánované na druhú polovicu augusta, no Vozár má indície, že koronavírusu donúti IBU posunúť šampionát až na september či október. Svetový pohár má štart až 27. novembra vo fínskom Kontiolahti, no ani tu ešte nie je nič stopercentné: "Tréneri si už pripravujú nejaké harmonogramy prípravy, no zatiaľ je ťažké niečo plánovať, keďže situácia sa môže kedykoľvek zmeniť. SP síce štartuje až koncom novembra, čo je ešte ďaleko, no športová príprava pretekárov na snehu prebieha už minimálne od októbra. Ak športovci nebudú mať možnosť vycestovať do zahraničia na prvý sneh, tak to môže výrazným spôsobom ovplyvniť účasť na SP i dosiahnuté výsledky."



Zväz pomaly počíta aj ekonomické dopady pandémie. Prvé finančné straty vznikli už zrušením finále uplynulej sezóny SP v nórskom Osle. "Zväz mal už všetko zaplatené, takže o peniaze prišiel a na druhej strane nedostal ani príspevok z IBU za účasť na podujatí, keďže bolo zrušené. Ďalšia vec je, že koronavírus výrazným spôsobom sťažil akékoľvek možnosti na nejaké sponzorské príspevky zo strany partnerov pre zväz," tvrdí Vozár. Náročné budú aj rokovania o nových sponzorských zmluvách na ďalšiu sezónu, keďže súčasné sa pomaly končia: "Uvidíme, ako sa to podarí. My sa chceme uchádzať o podporu každého seriózneho partnera. No bude to závisieť aj od ich ekonomických možností a preto to bude aktuálne asi až v priebehu leta."