Slovenských basketbalistov čaká náročný Island

Predkvalifikácia MS 2023 - B-skupina:



Island - SLOVENSKO /nedeľa 23. februára o 21.00 h, Reykjavík/

Reykjavík 22. februára (TASR) - Pred slovenskými basketbalistami je ďalší zápas v rámci B-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. Po domácom a víťaznom vstupe s Luxemburskom, ich v nedeľu 23. februára o 21.00 h čaká účastník predchádzajúcich dvoch európskych šampionátov Island.Krajina gejzírov, ako sa Islandu hovorí, patrí k širšej európskej basketbalovej špičke, o čom svedčí aj účasť na kontinentálnych šampionátoch v rokoch 2015 a 2017. Island však na nich zhodne nezískal ani jednu výhru. Zverenci trénera Craiga Pedersena následne vyhoreli v predkvalifikácii ME 2021. No i tak vzhľadom na skúsenosti patria k favoritom na postupové miestenky v našej skupiny.povedal pre TASR asistent reprezentačného trénera Michal Madzin.Slováci si vo štvrtok večer pripísali do tabuľky prvé dva body, keď v náročnom a dramatickom dueli zvíťazili nad nepríjemným Luxemburskom (73:65). Víťazný štart do predkvalifikácie MS 2023 by mohol dodať zverencom trénera Žana Tabaka potrebné sebavedomie.uviedol rozohrávač Mário Ihring.Reprezentácia Islandu sa v aktuálnom asociačnom termíne spolieha vo veľkej miere na hráčov z domácej najvyššej súťaže. Ústrednou postavou je jediný legionár, 22-ročný pivot španielskej Zaragozy Tryggvi Hlinason. Lídra islandského výberu dôverne pozná center nášho výberu a hráč španielskeho Obradoira Vladimír Brodziansky.načrtol Ihring cestu k víťazstvu.Island trochu prekvapujúco zaváhal v úvodnom vystúpení B-skupiny, v Kosove prehral tesne 78:80. Aj na základe tohto výsledku je jasné, že tlak bude hlavne na strane najbližšieho súpera Slovenska.dodal Madzin.