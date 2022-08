Slovenských basketbalistov čaká v nedeľu Severné Macedónsko

Nominácia Slovenska na zápas predkvalifikácie ME 2025 proti Severnému Macedónsku (28. augusta):



hráči: Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven/Nem.), Samuel Volárik (BC Komárno), Dalibor Hlivák (Spišskí Rytieri), Martin Bachan (Patrioti Levice), Mário Ihring (SYNTAINICS MBC Weissenfels/Nem.), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Lukáš Bolek (BKM Lučenec), Richard Körner (Basket Brno/ČR), Marek Doležaj (Hübner Níreďháza BS/Maď.), Tomáš Pavelka (Tartu Ulikool Maks & Moorits/Est.), Michael Fusek, David Abrhám, Andre Jones (všetci bez klubovej príslušnosti)



realizačný tím: Aramis Naglič - hlavný tréner, Michal Madzin, Zlatko Jovanovič - asistenti trénera, Maroš Helmecy – asistent zodpovedný za skauting a videoanalýzu, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Enriko Smák - kondičný tréner, Pavol Frtús - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič – lekár

Program D-skupiny predkvalifikácie ME 2025:



nedeľa 28. augusta



18.00 Nórsko – Dánsko (Bergen)



19.00 Severné Macedónsko – Slovensko (Skopje)

Tabuľka D-skupiny:



1. Nórsko 1 1 0 87:68 2



2. Severné Macedónsko 1 1 0 73:70 2



3. Dánsko 1 0 1 70:73 1



4. SLOVENSKO 1 0 1 68:87 1

Skopje 27. augusta (TASR) - Slovenskí basketbalisti sa po domácej prehre s Nórskom pokúsia získať prvé víťazstvo v D-skupine predkvalifikácie ME 2025 v Severnom Macedónku (v nedeľu o 19.00 h v Skopje). Ďalšia strata bodov by skomplikovala ich postupové šance. Pre zverencov trénera Aramisa Nagliča nepôjde o ľahkú úlohu, ale balkánskeho súpera dôverne poznajú.Štart do druhej fázy predkvalifikácie ME 2025 si slovenský výber a najmä nový tréner Naglič predstavoval inak, proti Nórsku si veril na ukončenie čakania na víťazstvo, ale severský súper mal odlišné plány. Tie pretavil do reality, po výsledku 68:87 a 37-bodovému príspevku hosťujúceho Haralda Freya sa hneď na štarte D-skupiny pre Slovákov značne skomplikovala situácia.dúfa pivot SR Jakub Mokráň.Severné Macedónsko naproti tomu vstúpilo do predkvalifikácie úspešne, cenným triumfom 73:70 na palubovke Dánska. Víťazstvo zariadil ďalekonosnou trojkovou strelou s klaksónom líder tímu Nenad Dimitrijevič, autor 29 bodov.vravel pre TASR po štvrtkovom stretnutí tréner slovenského tímu Aramis Naglič.Svojho najbližšieho súpera Slováci dôverne poznajú, stretli sa s ním v rámci predkvalifikácie MS 2023. Vtedy s ním uhrali jedno víťazstvo (88:72) a jednu prehru (47:69).povedal rozohrávač Šimon Krajčovič. Slovensko by malo nastúpiť v totožnej zostave ako proti Nórsku.Po letnom "okne" sú ďalšie stretnutia na programe v novembri 2022 a februári 2023. Víťazi skupín a Cyprus, ako organizátor záverečného turnaja, si zabezpečia miesto v riadnej kvalifikácii, na ostatné tímy čaká ešte jedna šanca. V tretej fáze predkvalifikácie, ktorá by mala odštartovať v auguste 2023, budú v hre posledné miesta, do tejto časti sa pridajú neúspešné tímy z prvej a druhej fázy.