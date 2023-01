Slovenských hádzanárov čaká v januári Čile a dvojzápas s Českom

Bratislava 5. januára (TASR) - Slovenských hádzanárov čakajú v januári tri medzištátne zápasy. Najbližšie sa v nedeľu 8. januára otestujú v Trnave proti Čile. Po konfrontácii s účastníkom blížiacich sa MS v Poľsku a Švédsku sa stretnú v dvojzápase s Českom v Kutnej Hore (14. a 15. januára).



"Pre nás je to zaujímavý zápas. Čiľania patria v súčasnosti medzi tri najlepšie tímy na americkom kontinente spolu s Brazílčanmi a Argentínčanmi. Máme šancu zažiť konfrontáciu s iným štýlom hádzanej a získať ďalšie medzinárodné skúsenosti. Aj tento zápas chceme využiť, aby sme sa čo najlepšie pripravili na nasledujúce súťažné vystúpenia," uviedol pre slovakhandball.sk reprezentačný tréner Fernando Gurich, ktorý sa so svojimi zverencami stretne v sobotu a v rovnaký deň absolvuje jeho mužstvo v Žiline spoločný tréning s reprezentantmi Čile.



"Mám rád tento druh spolupráce. Musíme byť vždy otvorení takýmto možnostiam výmeny poznatkov. Ponúkli nám šancu naučiť sa niečo nové. Súčasný čilský tréner Aitor Etxaburu má bohaté skúsenosti. Hral za Barcelonu, Granollers či Bidasou. Trénersky pôsobil v španielskej Asobal League (Bidasoa, Anaitasuna) alebo vo Francúzsku (Billere). Potrebujeme z týchto situácií vyťažiť. Myslím si, že to bude zaujímavá, zábavná a zároveň obohacujúca skúsenosť pre všetkých," pokračoval španielsky kormidelník.



Slováci si počas prípravného obdobia už zmerali sily s jedným z účastníkov MS 2023. Vo finále Karpatského pohára v rumunskej Oradei podľahli Egypťanom 29:33. "Čiľania majú za sebou viacero štartov na svetových šampionátoch. Niektorí hráči pôsobia v top európskych ligách, hrajú v kvalitných kluboch. To jasne hovorí o tom, že majú silný tím. Pre naše napredovanie je dôležité nastupovať proti čo najsilnejším protivníkom. V tejto chvíli až tak nezáleží, či vyhrávame alebo prehráme. Podstatnejšie je, ako napredujeme, rozvíjame našu víziu o hernom štýle a tímovú identitu. Je to investícia do budúcnosti, ale v každom prípade chceme bojovať o každú loptu i šancu v zápase bez ohľadu na súpera," skonštatoval Gurich.



Tréner opäť nominoval osemnásťčlenný káder, no oproti Karpatskému poháru sa v ňom udialo šesť zmien. Do nominácie sa dostali štyria ďalší legionári Marián Žernovič (St. Gallen), Martin Slaninka (Suhr Aarau), Dominik Kalafut (Nordhorn-Lingen), Dávid Mišových (Dessau) a dvaja skúsení hráči z extraligy Ľubomír Ďuriš (Považská Bystrica), Lukáš Urban (Tatran Prešov). Zo zdravotných dôvodov nebude k dispozícii Marek Hniďák, ktorého ešte pred sobotňajším zrazom v Hlohovci nahradil v kádri Andrej Sloboda z Považskej Bystrice.



"Ja som vždy spokojný s hráčmi, ktorých mám k dispozícii. Musíme sa sústrediť na tých, ktorí prídu, a nie sa sťažovať na absencie z rôznych dôvodov," povedal šéf realizačného tímu Slovákov, ktorý prvýkrát od svojho nástupu dáva šancu dvojici Dominik Kalafut - Dávid Mišových z druhej najvyššej nemeckej súťaže: "Nemôžeme pracovať len s užším výberom pozostávajúcim z 20 hráčov. Oboch som sledoval v zápasoch II. bundesligy, ale to platí aj o ďalších hráčoch. V predchádzajúcej nominácii boli chalani, ktorí odviedli skvelú prácu. So všetkými rátame aj naďalej, sú adeptmi na reprezentačný dres. Všetci sú pre nás zaujímaví. Chceme pracovať s každým, kto je fit, dobre pripravený, motivovaný byť súčasťou národného tímu a zároveň cíti dôležitosť a česť reprezentovať Slovensko. Takéto typy hráčov bez ohľadu na vek či klub, kde hrajú, potrebujeme."







nominácia hádzanárov Slovenska na sústredenie od 7. do 15. januára:



brankári: Marián Žernovič (TSV St. Otmar Handball St. Gallen/Švaj.), Michal Martin Konečný (SC Kelag Ferlach/Rak.)



pivoti: Dominik Kalafut (HSG Nordhorn-Lingen/Nem.), Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/ČR)



krídla: Dávid Mišových (Dessau-Rosslauer HV/Nem.), Lukáš Péchy (HC Sporta Hlohovec), Tomáš Dévai (MHC Štart Nové Zámky), Daniel Polák (HK Agro Topoľčany)



spojky: Jakub Prokop, Tomáš Smetánka (obaja Viveros Herol Balonmano Nava/Šp.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Martin Potisk (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Marek Hlinka (HC Dukla Praha/ČR), Marián Hajko (TJ Sokol Nové Veselí/ČR), Lukáš Urban (Tatran Prešov), Ľubomír Ďuriš, Andrej Sloboda (obaja MŠK Považská Bystrica)