Slovenským basketbalistom vyšla generálka na predkvalifikáciu ME

prípravný zápas – muži:



Slovensko – Dánsko 74:70 (37:26)



Zostava a body SR: Abrhám 9, Baťka 6, Jones a Juríček po 3, Jones 2 (Ihring 21, Brodziansky 20, Bachan 5, Musil 3, Fusek 2, Körner 0)



Najviac bodov Dánsko: Lundberg 22, Gilling 16, Larsen 10



Rozhodovali: Silva, Perdigao, Pessoová (všetci Portug.), TH: 19/12 – 20/18, fauly: 25 – 24, trojky: 8 – 8.



Oliveira de Azeméis 28. júla (TASR) – Slovenským basketbalistom vyšla generálka na predkvalifikáciu majstrovstiev Európy 2021, v poslednom zápase na medzinárodnom turnaji v Portugalsku zvíťazili nad Dánskom 74:70. Zverencov trénera Žana Tabaka čaká v sobotu 3. augusta o 18.00 h v bratislavskej Eurovia aréne úvodný zápas F-skupiny predkvalifikácie ME 2021, ich súperom bude Cyprus.Záverečné vystúpenie na turnaji sa od úvodnej minúty nieslo vo veľmi vyrovnanom duchu, miernu prevahu mal však slovenský výber. Bodovo chudobnejšiu prvú štvrtinu napokon vyhral 11:10. Slovákom vyšiel vstup do druhej 10-minútovky, bodovou šnúrou 12:2 sa dostali do dvojciferného vedenia. Prišla však séria chýb na ich strane, čo Dánov čiastočne vrátilo do zápasu. Zverenci trénera Žana Tabaka sa však opäť vrátili k svojej hre a prvý polčas vyhrali 37:26.Čo si Slováci v úvodných 20 minútach vypracovali, o to prišli počas šiestich minút tretej štvrtiny. Dáni zaznamenali 16 bodov za sebou, čím sa vedenie razom dostalo na ich stranu. Pre Slovákov to bol budíček, po ktorom opäť zabrali na vyššie obrátky. Napriek tomu pred záverečnou časťou prehrávali tesne 51:53. Vo štvrtej štvrtine to bola podľa očakávania bitka o každý bod, postupom času však pevnejšie nervy ukázalo slovenské družstvo. V rozhodujúcich okamihoch prišli z jeho strany kľúčové body, zatiaľčo Dáni sa bodovo zasekli.