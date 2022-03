Slovenským futbalistkám sa vzdialil postup po prehre 0:1 s Islandom

Elite Round kvalifikácie ME 2022 hráčok do 17 rokov:



1. skupina



Island - SLOVENSKO 1:0 (0:0)

Gól: 84. Tryggvadóttirová, ČK: 71. Servátková (SR)



Dublin 26. marca (TASR) - Slovenské futbalistky do 17 rokov nestačili v sobotnom stretnutí druhého kola kvalifikácie ME 2022 na Island. Zverenky Jozefa Jelšica podľahli ostrovnému súperovi 0:1 po góle striedajúcej Tryggvadóttirovej z 84. minúty a výrazne si skomplikovali postupové šance.Na konte majú po dvoch odohratých zápasoch jeden bod, vedúci Island ich nazbieral štyri. Tretím a súčasne posledným súperom mladých Sloveniek na miniturnaji v írskom Dubline bude Fínsko, duel je na programe v utorok o 13.00 SELČ.Na tohtoročný európsky šampionát, ktorý sa hrá od 3. do 15. mája v Bosne a Hercegovine, postúpi sedem víťazov kvalifikačných skupín.