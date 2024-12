Slovenským hádzanárkam nefungovala defenzíva, súperky ťažili z brejkov

Innsbruck 1. decembra (TASR) - Predmetom kritiky u slovenských hádzanárok bola v sobotnom zápase proti Slovinsku najmä defenzíva. Slovenky prehrali v druhom stretnutí na ME v Innsbrucku 24:37 a stratili šancu na postup. Jednou zo silných stránok ich súperiek boli brejky, s ktorými sa nedokázalo družstvo Jorgeho Duenasa vysporiadať do konca stretnutia.



Duel mal pomalý rozbeh a v úvodných desiatich minútach padlo len šesť gólov. Slovinky sa začali postupne vzďaľovať a v polčase viedli už o osem, no podľa spojky Aleny Dvorčšákovej prišla kríza až v druhom polčase. "Ťažko povedať, kedy sa to zlomilo. Myslím si, že na začiatku druhého polčasu bola emócia aj všetko, čo tam má byť. Potom sa to pokazilo skôr v obrane a vzali sme si do hlavy, že to nemôžeme prerušiť. Vtedy už prišla tá fazóna asi, že sa to pokazilo úplne," povedala pre TASR 22-ročná hráčka, ktorá premenila sedmičku a zaznamenala štvrtú najprudšiu streli v zápase (94,36 km/h).



Jej tím inkasoval 37 gólov zo 47 striel. Slovenky zo skúsili na brankárky Maju Vojnovičovú a Dijanu Dajičovú celkovo 45-krát. Tréner Duenas si vzal počas zápasu všetky tri oddychové časy, kým jeho náprotivok Dragan Adžič nevyužil žiadny. Španiel sa počas nich snažil zlepšiť aj reakciu na spomínané brejky, no bez väčšieho úspechu. "Snažili sme sa zastaviť ich, ale keď sme stratili loptu, vedeli to využiť. Neodkázali sme ich prerušiť a na tom musíme popracovať," zhodnotila ďalšia michalovská spojka Dorota Bačenková. Len 20-ročná hráčka sa dostala k jednej strele, na rozdiel od duelu s Rakúskom však neskórovala. "Na brankárku sme sa pripravovali, šance treba premieňať a dávať si väčší pozor na to, ako strieľame," dodala Bačenková pre TASR.