Slovinci dosiahli historicky prvé víťazstvo nad Českom na MS
Fribourg 16. mája (TASR) - Hokejisti Slovinska sa postarali o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu MS vo Švajčiarsku. V sobotňajšom zápase B-skupiny zvíťazili nad favorizovaným Českom 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v druhej minúte extračasu Marcel Machovec a postaral sa o historicky prvé víťazstvo Slovinska nad Českom na MS.
Česi dvojnásobne prevýšili súpera v počte striel, no Slovincov podržal brankár Lukáš Horák, ktorý pochádza práve z Česka. Slovinci nastúpia na ďalší zápas v pondelok 17. mája o 20.20 h proti Nórsku, Čechov čaká v utorok od 20.20 súboj so Švédskom.
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/
Slovinsko - Česko 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Góly: 10. Török (Drozg, Sabolič), 49. Kuralt (Golilič, Tičar), 62. Machovec (Tičar) - 25. Kaut (Melovský), 38. Sedlák (Kempný, Mandát). Rozhodcovia: Borga (Švajč.), Schrader - Laguzov (obaja Nem.), Davidonis (Lot.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5528 divákov.
Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Bohinc – Machovec, Török, Sabolič – Jezovšek, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič
Česko: Pavlát – Kempný, Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka, Sedlák, Mandát – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Kovařčík, Chmelař – Černoch
Česi mali v prvej tretine herne navrch, no v jej úvode nevyužili presilovku a od 10. minúty prehrávali. Debutanta na MS Pavláta prekonal Török. Favorit zápasu sa snažil vyrovnať, často sa hralo okolo slovinského brankára Horáka, no ten držal tesný náskok svojho tímu. Prekonal ho až Kaut, ktorý v 25. minúte dorazil puk do bránky po akcii Melovského. Česi pokračovali v tlaku a do vedenia sa dostali v 38. minúte, keď Sedlák uplatnil dôraz pred bránkoviskom - 1:2. Slovincov to však nepoložilo a v 49. minúte vyrovnali zásluhou Kuralta. Duel napokon dospel až do predĺženia, v ktorom Machovec ušiel súperom z obranného pásma a z úniku prekonal Pavláta - 3:2.
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6
2. Česko 2 1 0 1 0 6:4 4
3. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 2:1 3
4. Slovinsko 1 0 1 0 0 3:2 2
5. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0
6. Švédsko 1 0 0 0 1 3:5 0
7. Dánsko 1 0 0 0 1 1:4 0
8. Taliansko 1 0 0 0 1 0:6 0
