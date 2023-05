Slovinci nedosiahli na prvý bod, Tomaževič: Je to frustrujúce

Riga 20. mája (TASR) - Lotyšskí hokejisti po dvoch prehrách na úvod 86. MS zvíťazili v troch zápasoch za sebou. V piatok zdolal domáci tím v B-skupine po tuhom boji Slovinsko 3:2. Priamy konkurent Slovenska o štvrté postupové miesto mal už pred piatkovým súbojom lepšiu východiskovú pozíciu, po treťom triumfe v sérii sa ešte vylepšila na rozdiel troch bodov. Slovinci naďalej čakajú na zisk prvého bodu na turnaji.



Lotyši sa pred vypredanou Arenou Riga ujali vedenia v 12. minúte, keď využil zlé striedanie a hlboké postavenie Slovincov Rihards Bukarts. V 28. minúte sa v útočnom pásme nepríjemne zrazilo duo Rudolfs Balcers a Kristaps Zile, z čoho Slovinci profitovali a prečíslenie dvoch proti jednému úspešne zakončil Anže Kuralt. Lotyšov to však nezaskočilo, keďže do vedenia ich vrátil kapitán Kaspars Daugaviňš a v 38. minúte odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Robertsa Bukartsa. "Bol to veľmi rýchly zápas, možno v istom zmysle trochu nečakaný, ale Slovinsko má dobrý tím. Nebol to ľahký zápas, ale som rád, že sme vyhrali," uviedol pre iihf.com lotyšský obranca Karlis Čukste.



Slovinsko ešte udrelo trinásť sekúnd pred koncom prostrednej časti hry, keď dal svojmu tímu nádej na zisk bodov Miha Verlič. Slovinci mali v záverečnom dejstve viac z hry, ale urputné bránenie domácich nedokázali prekonať a naďalej čakajú na prvý bod. "Myslím si, že sme si zaslúžili nejaké body. Je to frustrujúce, každý opäť tvrdo bojoval," povedal slovinský útočník Blaž Tomaževič.



Slovinci sú po piatich dueloch na poslednej priečke v skupine a pred zápasmi so Slovenskom a Kazachstanom nemajú situáciu vo svojich rukách. "Nezostáva nám nič iné, len mať hlavy hore a ísť do ďalšieho zápasu, akoby to bolo finále," uvedomuje si Tomaževič. Lotyši už v sobotu od 19.20 SELČ nastúpia na dôležitý súboj proti Kazachstanu, ktorý sa po triumfe so Slovenskom nečakane zaradil medzi adeptov na postup medzi osmičku najlepších. Zamotaný boj o každý bod si uvedomuje aj Daugaviňš: "Musíme naďalej vyhrávať. Vieme však, že to je náročná úloha. Získali sme dôležité tri body a v sobotu nás čaká ďalší dôležitý zápas. Chceme si dať šancu ísť do posledného zápasu a potom nikdy neviete, čo sa môže stať."