Hokejisti Slovinska nesplnili cieľ, Pavlin: Dali sme do toho všetko

Riga 21. mája (TASR) - Hokejisti Slovinska nesplnili svoj prioritný cieľ na MS v Rige a pred posledným zápasom v základnej B-skupine je isté, že sa vrátia do A-skupiny I. divízie MS. V pozícii nováčika prehrali všetkých šesť doterajších zápasov a na ich poslednom mieste nič nezmení ani pondelňajšia derniéra s Kazachstanom. "Dali sme všetko do toho, aby sme zostali medzi elitou, ale nestačilo to," poznamenal obranca Žiga Pavlin pre iihf.com.



Slovinci neúspešným bojom o zotrvanie neprekročili svoj tieň z nedávnych rokov. Ich uplynulých šesť účastí v elitnej kategórii sa skončilo neúspechom a následným zostupom do I. divízie MS. V doterajšom priebehu šampionátu v Rige doplatili na slabú streleckú efektivitu, ktorá sa im vypomstila aj v nedeľňajšom zápase so Slovenskom. V stretnutí bojovali o nádej na zotrvanie, prípadné víťazstvo by im pred záverečným duelom s Kazachstanom dalo sľubné šance na záchranu. Z 33 striel však Stanislava Škorváneka neprekonali ani raz. "Mali sme pomalý štart, no náš brankár nás držal v hre o body. Bol skvelý. My sme však znovu nestrelili ani gól. To bol dôvod nášho pádu. Vytvorili sme si veľa šancí, najmä v závere, ale nič sme nevyužili," uviedol útočník Žiga Jeglič, ktorý narážal na fakt, že jeho tím v polovici z doterajších šiestich zápasov neskóroval - okrem Slovenska nedal gól ani v úvodnom zápase proti Švajčiarsku (0:7) a v dôležitom dueli s Nórskom (0:1).



Slovinci štartovali na MS prvýkrát od roku 2017. Po následnom vypadnutí a dvoch neúspešných pokusoch o návrat si v roku 2022 vybojovali právo štartovať na MS v Rige. Aj po prebiehajúcom šampionáte bude platiť, že Slovincom sa iba dvakrát podarilo zachrániť - v rokoch 2002 a 2005, keď obsadili zhodne 13. miesto, ktoré je ich doterajším maximom na MS. Zostava s viacerými hráčmi známymi zo slovenskej extraligy však nesplnila základný cieľ a na MS 2024 budú Slovinci chýbať. "Neviem, či môžeme byť na seba hrdí. Ak chcete víťaziť, musíte dávať góly a to sme my nerobili. Sme malý národ a pre nás je česť hrať v najvyššej súťaži," poznamenal obranca Žiga Pavlin, známy z pôsobenia v Košiciach, Michalovciach a Banskej Bystrici.



Slovinci boli na MS 2023 v pozícii nováčika spoločne s Maďarmi. Tí sú takisto "namočení" do boja o záchranu, no na rozdiel od Slovincov budú mať svoj osud vo vlastných rukách. Na predposlednom mieste tamperskej A-skupiny mali pred pondelňajším zápasom náskok jeden bod pred Rakúskom. Práve duel Rakúska s Maďarskom je na programe v pondelok od 19.20 a zdolaný tím sa pridá k zostupujúcim Slovincom.



Právo štartu na MS 2024 v Prahe a Ostrave si vybojovali hráči Poľska a Veľkej Británie.