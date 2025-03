Slovinci v Bratislave bez Sešlara, Gnezdu Čerina a zrejme i Šporara

Bratislava 19. marca (TASR) - Slovinská futbalová reprezentácia nebude môcť v úvodnom zápase baráže Ligy národov na pôde Slovenska počítať so stredopoliarom Svitom Sešlarom, Adamom Gnezdom Čerinom a zrejme ani s útočníkom Andražom Šporarom. Na Tehelnom poli a v Ľubľane hrá o udržanie v B-divízii.



"Čaká nás veľmi zaujímavý duel proti tímu, ktorý veľmi rešpektujem. Slovensko ukázalo svoju kvalitu aj na ME a vieme, že to bude náročný zápas. Náš cieľ je jasný - udržať sa v B-divízii," citovali trénera Matjaža Keka slovinské médiá. Sešlara trápi podvrtnutý členok, otázny je aj štart Šporara, ktorý pravdepodobne vynechá oba zápasy. Gnezda Čerin bude zas chýbať pre kartový trest. "Máme nejaké problémy, ale to znamená šancu pre iných hráčov. Verím, že nás posilnia," povedal kormidelník. Dodal tiež, že zotrvanie v B-divízii je veľkou výzvou, no sústreďuje sa na každý ďalší krok. Vyzdvihol kvalitu slovenského tímu: "Majú hráčov z dobrých líg a sú výborne vedení. Je to tím s jasným herným štýlom a v Lige národov podával dobré výkony."



Stredopoliar Timi Max Elšnik poznamenal, že tím má jasný cieľ. "Dve ťažké stretnutia v troch dňoch, súper nám vyhovuje. Cieľ je vyhrať a zostať v B-divízii. Potrebujeme túžbu, energiu a nasadenie. Ideme za víťazstvom," zhodnotil stredopoliar Crvenej Zvezdy Belehrad na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Zdôraznil kvalitu tímu, pričom vyzdvihol útočníka Benjamina Šeška a brankára Jana Oblaka. "Benjamin má v európskom futbale veľké meno, ale nie je to len o ňom. Musíme mu pomôcť získať dobré lopty. A s najlepším brankárom na svete Janom Oblakom sme boli tvrdým orieškom aj pre silnejších súperov, než je Slovensko." Zároveň však pripustil aj vplyv absencie Gnezdu Čerina. "Je to motor tímu, beží celých 90 minút. Musíme ho nahradiť. Máme hráčov z kvalitných klubov a teraz je čas, aby túto šancu využili naplno," dodal Elšnik.