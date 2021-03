Slovinci prvýkrát zdolali Chorvátov, podľa trénerov zaslúžene

Bratislava 25. marca (TASR) - Futbalisti Slovinska slávili v desiatom vzájomnom súboji premiérové víťazstvo nad Chorvátmi. Dosiahli ho v stredajšom stretnutí kvalifikácie MS 2022, v ktorom v domácom prostredí ľubľanského štadióna Stožice zdolali balkánskeho rivala 1:0 a spoločne s Rusmi odštartovali zápolenie v "slovenskej" H-skupine trojbodovým ziskom.



O výsledku rozhodol už v 15. minúte Sandi Lovrič krížnym pokusom z hranice šestnástky po tom, ako sa hosťujúcej obrane nepodarilo odvrátiť loptu do bezpečnej vzdialenosti. Naopak, defenzíva domácich na čele s brankárom Janom Oblakom fungovala takmer bezchybne. Vicemajstri sveta si síce v úvodnej desaťminútovke vypracovali dve veľké šance, otvoriť skóre mohli Andrej Kramarič aj Nikola Vlašič, ktorého zakončenie z uhla tečoval Oblak na žrď. Potom však už Slovinci otupili útočnú snahu favorita.



"Očakávali sme náročný zápas. Chorvátsko považujem za jednu z piatich najlepších reprezentácií v Európe. Hrali sme veľmi disciplinovane a zodpovedne vzadu, bol to z našej strany naozaj dobrý výkon," povedal Oblak pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA). Ako jediný inkasoval jeho náprotivok Dominik Livakovič: "Začali sme dobre, ale gól nám pokazil celé stretnutie. Keď sa Slovinci dostali do vedenia, boli veľmi disciplinovaní, dobre bránili a zvíťazili. Ďalšie zaváhanie si už nesmieme dovoliť a v nasledujúcich vystúpeniach sa vynasnažíme podať kvalitnejšie výkony."



Chorváti privítajú v druhom kole v sobotu 27. marca Cyprus, ktorý na úvod remizoval na vlastnom ihrisku so Slovenskom 0:0. "Vieme, že na nás v H-skupine čakajú ťažké súboje, preto je škoda takéhoto štartu. Musíme napraviť veľa vecí, zregenerovať a zabudnúť na tento duel. Teraz hráme dvakrát v Rijeke, urobíme nejaké zmeny. Gratulujem Slovinsku, my sme nevyzerali dobre. Skúšali sme niečo vymyslieť, ale zaslúžili sme si jedine prehru. Po inkasovanom góle sme dostatočne nezapli a domáci získali motiváciu navyše. Nenašli sme cestu cez ich defenzívu," povedal chorvátsky tréner Zlatko Dalič. V taktickej bitke bol úspešný slovinský kouč Matjaž Kek. "Je to pre nás významné víťazstvo. Zdolali sme špičkový tím a myslím si, že zaslúžene. Môžeme sa tešiť, no nesmieme podliehať eufórii, lebo sme len na začiatku kvalifikácie," zdôraznil Kek.



Jeho zverenci sa najbližšie predstavia v konfrontácii trojbodových mužstiev na trávniku Ruska. To vyhralo na pôde maltského outsidera skupiny 3:1 a triumfu sa dočkalo po šiestich zápasoch, v ktorých trikrát remizovalo a trikrát prehralo. "Teší ma výsledok, ale nemám radosť z predvedenej hry. Podľa plánu sme získali tri body, v prvom polčase ušiel aj výkon. Potom sme mali problémy, pomohol nám tretí zásah. Najdôležitejšie je, že sme zvíťazili, teraz sa už sústredíme na Slovinsko," povedal ruský tréner Stanislav Čerčesov.