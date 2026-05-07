Slovinci v príprave zdolali Maďarsko, Nórsko podľahlo Lotyšsku
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Slovinskí hokejisti vyhrali vo štvrtkovom prípravnom dueli pred májovými majstrovstvami sveta nad Maďarskom 3:2. Slovinsko je na šampionáte vo Švajčiarsku súčasťou B-skupiny, kde si zahrá aj proti Slovákom. Ďalším súperom slovenských hokejistov bude aj Nórsko, ktoré podľahlo Lotyšsku 3:4 po samostatných nájazdoch.
prípravné zápasy pred MS:
Lotyšsko - Nórsko 4:3 pp a sn (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 26. Dzierkals, 37. Andersons, 45. Balcers, rozh. nájazd Krastenbergs - 9. Johannesen, 23. Vesterheim, 49. Berglund
Slovinsko - Maďarsko 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Góly: 7. Török, 24. a 48. Mahkovec - 5. Papp, 29. Sebök
