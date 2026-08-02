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Slovinci zdolali v súboji o bronz Japoncov a majú prvý cenný kov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

Japonsko - Slovinsko 1:3 (-21, 26, -22, -22).

Autor TASR
,aktualizované 
Ning-po 2. augusta (TASR) - Poľskí volejbalisti sa stali víťazmi Ligy národov. V nedeľňajšom finále záverečného turnaja v čínskom Ning-po zdolali reprezentáciu USA po päťsetovej dráme 3:2 a obhájili minuloročný titul.

Američania získali úvodný set 25:21, no Poliaci otočili vývoj stretnutia po úspechoch 25:23 a 27:25. Výber USA si vo štvrtom dejstve vynútil rozhodujúci set, v tajbrejku však Poľsko triumfovalo 15:10. Poliaci tak získali tretí titul v histórii Ligy národov po prvenstvách z rokov 2023 a 2025. Ako prvý tím tak dosiahli v mužskej súťaži tri celkové triumfy.

Slovinskí volejbalisti si prvýkrát v histórii LN vybojovali medailu. V súboji o bronz zvíťazili nad Japonskom 3:1. V dueli o tretie miesto uspeli na štvrtý pokus, v uplynulých rokoch v ňom postupne podľahli Francúzsku, Poľsku a vlani Brazílii.



finálový turnaj Ligy národov

finále:

USA - Poľsko 2:3 (-21, 23, 25, -23, -10)

zápas o 3. miesto:

Japonsko - Slovinsko 1:3 (-21, 26, -22, -22)
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