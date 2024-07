Slovinci zvíťazili nad Novým Zélandom, Dončič žiaril

olympijská kvalifikácia - muži



2. turnaj (Riga/Lot.):



A-skupina:



Filipíny - Gruzínsko 94:96 (43:55)







3. turnaj (Pireus/Gréc.):



A-skupina:



Nový Zéland - Slovinsko 78:104 (39:46)

Riga/Pireus 4. júla (TASR) - Slovinskí basketbalisti sa udržali v hre o účasť na olympiáde v Paríži. Vo štvrtkovom stretnutí na turnaji olympijskej kvalifikácie v gréckom Pireu zvíťazili nad Novým Zélandom vysoko 104:78. Ďalší výnimočný výkon predviedol Luka Dončič, líder finalistu NBA Dallasu Mavericks zaznamenal triple double 36 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií.Slovinci mali za sebou prehru s Chorvátskom 92:108, ich regionálny rival však následne prehral s Novým Zélandom 86:90. Slovinci tak mali šancu aj na prvú priečku v A-skupine, potrebovali však zvíťaziť o 29 bodov. Od začiatku si išli za svojím cieľom, prvú štvrtinu vyhrali 27:9, na požadovanú métu sa však nedostali. Novozélanďania sa snažili, aby ich prehra bola aspoň menšia ako desať bodov, no neuspeli a s turnajom sa rozlúčili. Z prvej priečky idú ďalej Chorváti.Filipíny nastúpili na svoj druhý duel A-skupiny turnaja v Rige deň po nečakanom triumfe nad domácim Lotyšskom a s Gruzínskom rýchlo prehrávali 0:16. V druhej štvrtine sa Gruzínci dostali dokonca k náskoku 20 bodov, ktorý by pre nich znamenal postup, no Filipíny ihneď kontrovali šnúrou 11:0. Neskôr sa dostali aj do vedenia, no napokon prehrali tesne 94:96. Tento výsledok znamená, že do semifinále turnaja postúpili Lotyši z prvej priečky a Filipíny z druhej. Najlepším strelcom víťazov bol rovnako ako deň predtým 36-ročný veterán Justin Brownlee s 28 bodmi a 8 doskokmi i asistenciami. Gruzíncom nestačil výkon Sandra Mamukelašviliho, pivot San Antonia Spurs zaznamenal 26 bodov.Na každom zo štyroch kvalifikačných turnajov štartuje šesť tímov rozdelených do dvoch základných skupín. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny, celkový víťaz si zabezpečí miestenku do Paríža. Štyria víťazi sa pripoja k ôsmim tímom, ktoré sa už na OH kvalifikovali. Sú nimi USA, Francúzsko, Kanada, Austrália, Južný Sudán, Japonsko, Srbsko a Nemecko.