Slovinec Kos zaznamenal v Lake Placid svoj prvý triumf v SP

Lake Placid 10. februára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Lovro Kos zvíťazil v sobotu na podujatí SP v Lake Placid. V americkom stredisku triumfoval na veľkom mostíku so zámkou 278,9 bodov tesne pred druhým Rjojum Kobajašim, ktorý zaostal iba o 0,8 bodu. Tretiu priečku obsadil Nór Marius Lindvik s 277,8 bodmi.



Dvadsaťštyriročný Kos dosiahol prvé víťazstvo v SP v kariére, doteraz sa dostal len raz na pódium. Po prvom kole figuroval na piatom mieste, no v druhom zaletel na métu 125 metrov a tesne predbehol Kobajašiho. "Naozaj som dnes nečakal, že zvíťazím. Dal som do toho všetko a nakoniec to vyšlo," povedal víťaz.



Lindvik predviedol v druhom kole najdlhší skok 133 metrov a posunul sa o deväť priečok vyššie na bronzovú pozíciu. Po prvom kole viedol Rakúšan Stefan Kraft, no druhý skok mu vôbec nevyšiel, zachytil poryv vetra, doletel len do vzdialenosti 104 metrov a prepadol sa z prvého miesta na konečné 24.