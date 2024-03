Slovinec Lanišek má Zlatý kríž od poľského prezidenta

Planica 21. marca (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Anže Lanišek dostal Zlatý kríž za zásluhy od poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Toto vyznamenanie mu v Planici udelil za mimoriadne športové správanie, ušľachtilé činy a presadzovanie ducha fair play v športe a za pestovanie veľmi dobrých vzťahov medzi Poliakmi a Slovincami.



Duda ho dekoroval po piatkovej kvalifikácii na podujatí Svetového pohára. Lanišek sa v minuloročnom celkovom hodnotení SP umiestnil na treťom mieste a počas vyhlasovania medailistov priniesol na pódium (tiež v Planici) kartónový výrez poľského skokana Davida Kubackého v životnej veľkosti. Naznačil tým, že na pódiu mal stáť práve Poliak. Kubacki musel predčasne ukončiť sezónu pre vážnu chorobu jeho manželky v čase, keď bol v hre o krištáľový glóbus pre celkového víťaza. "Som veľmi šťastný a poctený, že som dostal toto vyznamenanie. Ale ako som už veľakrát povedal, išlo len športový princíp, princíp fair play. Pre každého, kto pôsobí vo vrcholovom športe, by to malo byť úplne normálne. A mne to príde normálne. Ale samozrejme by som sa rád by som sa poďakoval prezidentovi Poľska za toto ocenenie," citovala Lanišeka agentúra STI.



Dodal, že by neváhal ani chvíľu zopakovať takéto gesto. "Každý športovec je len človek a možno sa tu na kopcoch trápime, ale na konci dňa sme všetci priatelia, podávame si ruky a blahoželáme si."