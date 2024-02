Slovinec Tratnik sa stal víťazom pretekov Omloop Het Nieuwsblad

1. Jan Tratnik (Slovin./Team Visma - Lease a Bike) 4:31:27 h, 2. Nils Politt (Nem./SAE Team Emirates) + 3 s, 3. Wout Van Aert (Bel./Jumbo–Visma), 4. Oliver Naesen (Bel./Decathlon AG2R La Mondiale), 5. Christophe Laporte (Fra./Team Visma - Lease a Bike), 6. Laurenz Rex (Bel./Intermarché - Wanty) všetci + 8

Gent 24. februára (TASR) - Slovinský cyklista Jan Tratnik z tímu Visma - Lease a Bike sa stal víťazom belgických pretekov Omloop Het Nieuwsblad, ktoré sú súčasť série UCI World Tour. Na trati dlhej 202 km z Gentu do Ninove dosiahol čas 4:31:27 h. Na druhom mieste skončil Nemec Nils Politt zo SAE Team Emirates s mankom tri sekundy na víťaza. Pódium doplnil domáci topfavorit Wout Van Aert z Jumbo–Visma (+8 s)." uviedol pre agentúru AFP 34-ročný Slovinec, ktorého doterajším vrcholom bol etapový triumf na Giro d´Italia v roku 2020.Dlho to vyzeralo, že van Aert a ďalších päť jazdcov v úniku rozhodnú o triumfe medzi sebou. Necelých 15 kilometrov pred finišom však stratili náskok, čo využili Tratnik s Polittom a osem kilometrov pred cieľovou páskou zaútočili. Bol to rozhodujúci manéver podujatia a o víťazovi napokon rozhodol záverečný šprint dvoch jazdcov, v ktorom mal viac síl Tratnik.