Slovinky si zabezpečili postup z E-skupiny ME víťazstvom nad Rakúskom

A-skupina (Debrecín/Maď.):



Severné Macedónsko - Maďarsko 19:29 (10:11)



tabuľka:



1. Maďarsko 3 3 0 0 91:68 6*



2. Švédsko 2 1 0 1 53:50 2



3. Turecko 2 0 1 1 49:55 1



4. S. Macedónsko 3 0 1 2 62:82 1



* - istý postup

C-skupina (Bazilej/Švajč.):



Poľsko - Španielsko 26:23 (14:12)



tabuľka:



1. Francúzsko 2 2 0 0 59:44 4*



2. Poľsko 3 2 0 1 70:79 4*



3. Španielsko 3 1 0 2 75:74 2



4. Portugalsko 2 0 0 2 45:52 0

E-skupina (Innsbruck/Rak.):



Slovinsko - Rakúsko 25:24 (13:13)



tabuľka:



1. Nórsko 2 2 0 0 71:50 4*



2. Slovinsko 3 2 0 1 88:81 4*



3. Rakúsko 3 1 0 2 85:87 2



4. SLOVENSKO 2 0 0 2 48:74 0

Innsbruck/Bazilej 2. decembra (TASR) - Slovinské hádzanárky zvíťazili na ME v záverečnom súboji "slovenskej" E-skupiny nad Rakúskom 25:24 a postúpili do ďalšej fázy. So štyrmi bodmi obsadili druhé miesto za istými víťazkami skupiny z Nórska. Severanky čakal od 20.30 h duel so Slovenkami, ktoré na turnaji s istotou skončili.Priamy súboj o postup zvládli v "céčku" hráčky Poľska. V Bazileji zdolali favorizované Španielky 26:23 a v skupine obsadia postupové druhé miesto. Prvenstvo si už skôr zabezpečili Francúzky.Stopercentné sú po skupinovej fáze Maďarky, po víťazstvách nad Švédskom a Tureckom zdolali aj Severné Macedónsko 29:19.