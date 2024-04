Slovinky zdolali Čiernu Horu a získali miestenku do Paríža

hádzaná-ženy - kvalifikačné turnaje na OH 2024



3. turnaj (Neu-Ulm/Nem.):



Paraguaj - Nemecko 20:37 (13:19)



Čierna Hora - Slovinsko 26:30 (11:14)







tabuľka:



1. Nemecko 3 3 0 0 96:69 6*



2. Slovinsko 3 2 0 1 87:71 4*



3. Čierna Hora 3 1 0 2 80:83 2



4. Paraguaj 3 0 0 3 59:99 0







2. turnaj (Torrevieja/Šp.):



Česko - Argentína 41:33 (23:16)







tabuľka:



1. Holandsko 2 2 0 0 66:40 4*



2. Španielsko 2 2 0 0 57:44 4*



3. Česko 3 1 0 2 80:96 2



4. Argentína 3 0 0 3 78:101 0







1. turnaj (Debrecín/Maď.):



Veľká Británia - Švédsko 8:52 (6:26)







tabuľka:



1. Maďarsko 2 2 0 0 77:36 4



2. Švédsko 3 2 0 1 112:64 4*



3. Japonsko 2 1 0 1 71:51 2



4. V. Británia 3 0 0 3 35:144 0







*-postup na OH



Neu-Ulm 14. apríla (TASR) - Slovinské hádzanárky si zabezpečili na 3. kvalifikačnom turnaji v nemeckom meste Neu-Ulm miestenku na OH 2024. V nedeľnom zápase zdolali Čiernu Horu 30:26 a kvalifikovali sa do Paríža z druhej priečky tabuľky. Postup už mali istý prvé Nemky, ktoré napokon zvíťazili aj vo svojom záverečnom skupinovom zápase nad posledným Paraguajom 37:20.Češky zdolali na 2. kvalifikačnom turnaji v španielskej Torrevieje argentínske súperky 41:33, avšak šance na postup na OH už stratili. Švédky deklasovali na 1. kvalifikačnom turnaji v maďarskom Debrecíne výber Veľkej Británie 52:8 a zaistili si postup na olympiádu.