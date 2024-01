Slovinská lyžiarka Meta Hrovatová definitívne ukončila kariéru

Ľubľana 23. januára (TASR) - Slovinská lyžiarka Meta Hrovatová ukončila vo veku 25 rokov aktívnu kariéru. V októbri 2022 ohlásila koniec po prvý raz, no vrátila sa na svahy. Tentoraz je jej koniec definitívny. Uviedla to na svojom účte na Instagrame.



Návrat ohlásila Hrovatová vlani na jeseň, no pre problémy s chrbtom sa počas tejto zimy na snehu neobjavila. A to ani na domácom podujatí Zlatá Líška. Jej tréner bol istý čas aj Livio Magoni, ktorý viedol aj Slovenku Petru Vlhovú. V apríli 2022 s ním však Slovinská lyžiarska federácia ukončila spoluprácu.



V emotívnej správe ktorú zverejnila, vysvetlila svoje rozhodnutie. Od dlhodobých porúch príjmu potravy, ktoré ju a jej rodinu poznačili, až po vášeň, ktorú stratila. Päťdielny článok zakončila slovami: "Chcem svoje skúsenosti sprístupniť aj mladším generáciám. Lyžovanie sa mi stále zdá byť najcoolovejším športom na svete a ďakujem všetkým, ktorí vo mňa veria aj po tomto rozhodnutí. Žiadna rozlúčková párty nebude, ale môžeš niekedy prísť a dať si so mnou pivo, alebo dve."



Hrovatová patrila medzi veľké talenty slovinského lyžovania. V Svetovom pohári debutovala v roku 2015 vo veku sedemnásť rokov. Prvé body získala ďalšiu sezónu v Semmeringu za 28. miesto v slalome a v 19 rokoch obsadila tretie miesto v pretekoch obrovského slalomu v Lenzerheide. Odvtedy stála Slovinka na stupňoch víťazov ešte trikrát, vždy sa tešila z tretieho miesta v "obráku". Naposledy to bolo vo finále SP v Lenzerheide 2021.