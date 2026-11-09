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Slovinská skokanka na lyžiach Ema Klinecová oznámila ukončenie kariéry
Klinecová pre zdravotné komplikácie prišla tento rok aj o ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Ľubľana 9. novembra (TASR) - Slovinská skokanka na lyžiach Ema Klinecová ukončila vo veku 28 rokov aktívnu kariéru. Majsterku sveta z roku 2021 zo stredného mostíka v Oberstdorfe k tomu donútili zdravotné problémy.
Klinecová pre zdravotné komplikácie prišla tento rok aj o ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. „Mohla som šťastne ukončiť kariéru pred dvoma rokmi po 3. mieste v Lahti. Vtedy som si skoky užívala, aj keď výsledky neboli vždy oslnivé. Toto leto som sa sústredila na fyzickú prípravu a konzistentnosť, no keď sa mi všetko začalo rozpadať, začala som premýšľať o konci,“ povedala podľa slovinskej agentúry STA prvá skokanka v histórii, ktorá prekonala métu 200 metrov. Podarilo sa jej to na mamuťom mostíku vo Vikersunde v marci 2023.
Klinecová pre zdravotné komplikácie prišla tento rok aj o ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. „Mohla som šťastne ukončiť kariéru pred dvoma rokmi po 3. mieste v Lahti. Vtedy som si skoky užívala, aj keď výsledky neboli vždy oslnivé. Toto leto som sa sústredila na fyzickú prípravu a konzistentnosť, no keď sa mi všetko začalo rozpadať, začala som premýšľať o konci,“ povedala podľa slovinskej agentúry STA prvá skokanka v histórii, ktorá prekonala métu 200 metrov. Podarilo sa jej to na mamuťom mostíku vo Vikersunde v marci 2023.