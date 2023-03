Slovinsko 21 - SR 21 0:0 v prípravnom zápase v Turecku

prípravný zápas:



Slovinsko - Slovensko 0:0



Zostava SR: Surovčík - Leitner (46. Mazanovský), Tandara (46. Jakubko), Selecký - Nebyla (46. Morel), Gomola (46. Rigo), Horvát (46. Hornyák), Kaprálik (46. Trabalík), Šviderský (46. Rakyta), Veselovský (46. Demitra) - Olejník (46. Čerepkai)







Ďalší program SR 21 počas kempu v Turecku:



sobota 25. marca o 16.30 SEČ: SLOVENSKO "21" - Bulharsko "21"



utorok 28. marca o 15.00 SELČ: Severné Macedónsko "21" - SLOVENSKO "21"



Antalya 22. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali v úvode sústredenia v Turecku so Slovinskom 0:0. V zostave SR dostalo príležitosť celkovo 20 hráčov. Pre "dvadsaťjednotku" to bolo prvé stretnutie v kalendárnom roku 2023. Zverenci Jaroslava Kentoša nastúpia na ďalší duel v sobotu 25. marca od 16.30 proti rovesníkom z Bulharska, sústredenie uzavrú duelom proti Severnému Macedónsku.V základnej zostave SR premiérovo nastúpilo osem hráčov. Do druhého polčasu siahli tréneri po deviatich zmenách a celý zápas napokon odohrali iba brankár Jakub Surovčík a stredopoliar Alexander Selecký.