< sekcia Šport
Slovinsko a Maďarsko zvažujú spoločnú kandidatúru na usporiadanie MS
Obe krajiny chceli zorganizovať turnaj elitnej kategórie už v roku 2023, no nakoniec kandidatúru stiahli.
Autor TASR
Ľubľana 9. júna (TASR) - Slovinský hokejový zväz (HZS) uvažuje o usporiadaní majstrovstiev sveta spolu s Maďarskom v roku 2032.
Obe krajiny chceli zorganizovať turnaj elitnej kategórie už v roku 2023, no nakoniec kandidatúru stiahli. Rovnakú myšlienku majú aj teraz, ale všetko bude závisieť od toho, ako sa ku projektu postavia nové vlády v oboch krajinách, povedal generálny sekretár zväzu Dejan Kontrec pre portál n1info.si.
„Na Kongrese IIHF počas majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku sme sa stretli s maďarskými kolegami a obnovili sme túto myšlienku. Šampionáty do roku 2030 sú už rozdané, na rok 2031 je viac-menej vybrané Česko. Takže náš projekt by mohol byť v roku 2032. Nemôžeme to však povedať naisto, pretože takúto udalosť musia potvrdiť obe vlády, ktoré sa momentálne v oboch krajinách kreujú. S maďarským zväzom sme sa už v podstate dohodli, ale stále je to len myšlienka,“ uviedol Kontrec.
Obe krajiny chceli zorganizovať turnaj elitnej kategórie už v roku 2023, no nakoniec kandidatúru stiahli. Rovnakú myšlienku majú aj teraz, ale všetko bude závisieť od toho, ako sa ku projektu postavia nové vlády v oboch krajinách, povedal generálny sekretár zväzu Dejan Kontrec pre portál n1info.si.
„Na Kongrese IIHF počas majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku sme sa stretli s maďarskými kolegami a obnovili sme túto myšlienku. Šampionáty do roku 2030 sú už rozdané, na rok 2031 je viac-menej vybrané Česko. Takže náš projekt by mohol byť v roku 2032. Nemôžeme to však povedať naisto, pretože takúto udalosť musia potvrdiť obe vlády, ktoré sa momentálne v oboch krajinách kreujú. S maďarským zväzom sme sa už v podstate dohodli, ale stále je to len myšlienka,“ uviedol Kontrec.