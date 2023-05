Slovinsko prehralo s Kanadou 2:5 v B-skupine

B-skupina:



Slovinsko - Kanada 2:5 (1:0, 0:3, 1:2:)



Góly: 4. Drozg (Jeglič, Verlič), 56. Drozg (Ograjensek) - 22. Carcone (Weegar, McBain), 28. Joseph (Toffoli, Fantili), 39. Lucic (Glass, Weegar), 54. Weegar (Toffoli, Middleton), 55. McBain (Carcone, Neighbours). Rozhodovali: Hürlimann (Švajč.), Schrader (Nem.) - Constantineau (Fr.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3380 divákov.



Slovinsko: Gračnar - Pavlin, Gregorc, Cepon, Magovac, Masič, Stebih, Crnovič - Verlič, Jeglič, Urbas - Kuralt, Tičar, Sabolič - Ograjensek, Simšič, Drozg - Tomaževič, Čimzar, Pance - Zajc



Kanada: Levi - Weegar, Middleton, Barron, Bear, Myers, Joseph, Hunt - Blais, Veleno, Lucic - Carcone, McBain, Fantili - Toffoli, Laughton, Quinn - Crouse, Glass, Krebs - Neighbours



Hlasy (zdroj: iihf.com):



Luka Gračnar, brankár Slovinska: "Myslím si, že hlavne v prvej tretine sme podali dobrý výkon v našom pásme. Držali sme súpera ďaleko od bránky, ale v druhej sme stratili tempo aj v dôsledku vylúčení. Proti takému tímu s hráčmi svetovej úrovne je potom ťažké znovu sa naštartovať. V tretej tretine to bolo vyrovnané, no pokazili sme si to úsekom, v ktorom sme dvakrát dostali gól. Keď hráme svoju hru, tak môžeme súperiť s kýmkoľvek, no ak z nej upustíme proti tímu ako má Kanada, tak príde trest."





Riga 14. mája (TASR) - Hokejisti Kanady potvrdili pozíciu favorita a v nedeľňajšom zápase zdolali Slovinsko 5:2. K víťazstvu zamierili po tom, čo tromi gólmi v druhej tretine otočili skóre a v záverečnej ho po sebaistom výkone navýšili. Po dvoch zápasoch majú na MS v Rige plný počet 6 bodov a sú na čeleB-skupiny.Slovinci prehrali oba doterajšie zápasy a po dni voľna nastúpia v utorok od 15.20 SELČ proti Nórsku. Kanada odohrá najbližší zápas v pondelok od 15.20 proti Slovensku.Slovinské nádeje na prekvapenie vzplanuli od 4. minúty, keď dôrazný Drozg v predbránkovom priestore otvoril skóre v presilovke. V prvej tretine sa do šancí dostávali hlavne v početných výhodách, počas hry piatich proti piatim mali navrch Kanaďania. Tí prevahu potvrdili až v druhej tretine, v ktorej prestrieľali súpera 24:2. Slovincov v nej k ničomu nepustili a gólmi Carconeho, Josepha a Lucica v presilovke otočili na 1:3. Dvojgólový náskok dodal favoritovi sebavedomie a zápas mal vo svojej réžii. Päť minút pred koncom tretej tretiny sa v priebehu minúty presadili aj Weegar a McBain, no Drozg, ktorý skóre otvoril, ho aj uzavrel, keď potrestal chybu obrancu i zaváhanie brankára - 2:5.