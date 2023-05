Slovinsko prehralo s Nórskom 0:1 v B-skupine, rozhodol Berg-Paulsen

B-skupina:



Slovinsko - Nórsko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Gól: 15. Berg-Paulsen (Johannesen, Olsen). Rozhodovali: Bloski (Kan.), Holm (Švéd.) - Constantineau (Fr.), Hynek (ČR), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2167 divákov.



Slovinsko: Krošelj - Gregorc, Pavlin, Magovac, Čepon, Crnovič, Mašič, Štebih - Urbas, Verlič, Jeglič - Sabolič, Tičar, Kuralt - Drozg, Simšič, Ograjenšek - Pance, Čimžar, Tomaževič - Zajc



Nórsko: Haukeland - Lilleberg, Nörstebö, Johannesen, Bjorvik Holm, Krogdahl, Kaasastul, Engeland Andersen - Berg-Paulsen, Vikingstad, Olsen - Olden, Trettenes, Martinsen - Haga, Olimb, E. Salsten - Vesterheim, H. Salsten, Hoff - Steen

tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 3 2 1 0 0 13:3 8



2. Česko 3 2 0 1 0 11:7 7



3. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 10:0 6



4. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:6 4



------------------------------------



5. Nórsko 3 1 0 1 1 4:7 4



6. Kazachstan 2 0 1 0 1 5:8 2



7. Lotyšsko 3 0 1 0 2 5:11 2



------------------------------------



8. Slovinsko 3 0 0 0 3 2:13 0

Riga 16. mája (TASR) - Hokejisti Nórska vybojovali v utorok prvé víťazstvo na prebiehajúcich MS. V stretnutí "slovenskej" B-skupiny v Rige zdolali Slovinsko 1:0. Dôležitý duel z hľadiska boja o záchranu nepriniesol veľa hokejovej krásy, rozhodol ho gól Thomasa Berg-Paulsena z 15. minúty. Čisté konto vychytal brankár Henrik Haukeland, ktorý zneškodnil všetkých 18 striel Slovincov.Nóri, ktorí poskočili v tabuľke so 4 bodmi na 5. miesto, sa stretnú už v stredu o 15.20 SELČ s domácimi Lotyšmi. Slovincov, ktorí po troch zápasoch stále čakajú na prvý bod, narazia vo štvrtok v rovnakom čase na Česko.Do zápasu vstúpili svižnejšie Slovinci, Urbas však zblízka neprekonal Haukelanda a Tičar pred poloodkrytou bránkou trafil iba bočnú sieť. Postupne prebrali aktivitu agresívnejší Nóri. V 15. minúte sa napriek faulu dostal ku koncovke Berg-Paulsen a strelou k bližšej žŕdke ponad vyrážačku Krošelja otvoril skóre. V druhej tretine pokračoval málo atraktívny zápas pred slabou kulisou, v ktorom mali mierne navrch severania. Náskok mohol zvýšiť Trettenes, ale jeho strela z prvej skončila na žŕdke. Slovinci sa dokázali dostať do šancí, zlyhávali však v zakončení. V 37. min síce prekonali Haukelanda, ale Tičarov gól neuznali, pretože mu predchádzal faul Mašiča. Nóri si v tretej časti kontrolovali tesný náskok, šancu na zvýšenie nepremenil Lilleberg. A keď v záverečnej power play bez brankára zahodil tutovku aj slovinský útočník Sabolič, skóre sa už nezmenilo."Pre oba tímy to bol tvrdý boj, súper podal svoj špičkový výkon. Ak nedáte góly, nemôžete vyhrať. Je to pre nás trpká prehra.""Mali sme nôž na krku. Vedeli sme, že je to pre nás dôležitý zápas. Museli sme zvíťaziť a som hrdý na chalanov, koľko súperových striel v závere zblokovali. Bol to tímový výkon."