Sobota 25. apríl 2026
Slovinsko prehralo v príprave s Poľskom 2:5

Bratislava 25. apríla (TASR) - Hokejisti Slovinska prehrali v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta s Poľskom 2:5 a nenadviazali tak na piatkovú výhru nad rovnakým súperom (3:2). Slovinsko bude tretím slovenským súperom na šampionáte v B-skupine vo Fribourgu.

V ďalšom dueli zvíťazilo Japonsko nad účastníkom A-skupiny MS Maďarskom 4:2.

prípravné zápasy pred MS:


Poľsko - Slovinsko 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Gôly: 6. Lewandowski, 7. Walega, 18. Gorny, 32. Krezolek, 41. Kielbicki - 13. Sodja, 23. Langus

Maďarsko - Japonsko 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Gôly: 11. Papp, 31. Tornyai - 14. Hanzawa, 26. Keller, 36. Sato, 48. Hirano
Neprehliadnite

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha