Slovinsko vyhralo nad Fínskom 3:0, dvojgólový Šeško

7. kolo kvalifikácie ME 2024



C-skupina:



Ukrajina - Severné Macedónsko 2:0 (1:0)



Góly: 30. Sudakov, 90.+5 Karavajev





G-skupina:



Bulharsko - Litva 0:2 (0:1)



Góly: 45. a 55. Širvys. ČK: 42. Krajev (Bulharsko - po 2. ŽK)





H-skupina:



Slovinsko - Fínsko 3:0 (2:0)



Góly: 16. a 28. Šeško (prvý z 11 m), 90.+2. Janža





Severné Írsko - San Maríno 3:0 (2:0)



Góly: 5. Smyth, 11. Magennis, 81. McMenamin

Bratislava 14. októbra (TASR) - Futbalisti Slovinska zvíťazili v sobotňajšom kvalifikačnom zápase ME 2024 nad Fínskom 3:0 a sú na čele H-skupiny pred Dánskom, ktoré malo večerný zápas k dobru. O dva góly sa postaral Benjamin Šeško.Slovinci si pripísali piate víťazstvo v kvalifikácii a zvládli priamy súboj o prvú priečku. Šeško vsietil víťazný gól v 16. minúte z penalty. Fínom patrí po stretnutí tretia pozícia s rovnakým počtom bodov ako má štvrtý Kazachstan, ktorý sa v sobotu ešte predstaví na pôde Dánska. V H-skupine vyhralo aj Severné Írsko nad San Marínom 3:0 a ukončilo tak sériu piatich prehier. V tabuľke figuruje momentálne na piatom mieste - naposledy triumfovalo na začiatku kvalifikácie v marci, keď vyhralo práve na pôde San Marína (2:0). To je v "" na šiestej priečke bez bodového zisku.Ukrajina zdolala v stretnutí "" Severné Macedónsko 2:0 a napravila si tak chuť po septembrovom asociačnom termíne, v ktorom nevyhrala ani jeden duel. V tabuľke je momentálne na druhom mieste, no oproti tretiemu Taliansku odohrala o dva zápasy viac. Ukrajinci absolvovali domáce stretnutie v dôsledku vojenskej situácie v ich krajine na pražskej Letnej. O triumfe rozhodol po polhodine hry Georgij Sudakov, v poslednej minúte nachytal Oleksandr Karavajev brankára Stoleho Dimitrievského a strelou z veľkej diaľky upravil na 2:0. Hosťom patrí štvrtá priečka v tabuľke s rovnakým počtom bodov ako má Taliansko, ktoré má dva zápasy k dobru.V sobotu bol na programe aj zápas G-skupiny, z ktorého si odniesla tri body Litva - na trávniku Bulharska vyhrala 2:0. Hostia využili vylúčenie Andriana Krajeva v 42. minúte a triumf im zariadil dvoma gólmi Pijus Širvys. Jeho tím dosiahol v priamom súboji o piate miesto premiérové víťazstvo v kvalifikácii a momentálne stráca tri body na Čiernu Horu. Tá však odohrala o zápas menej.