Slovinský obranca Pavlin sa z Košíc presúva do Michaloviec

Michalovce 21. septembra (TASR) - Slovinský hokejový obranca Žiga Pavlin bude aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v Tipos extralige. Po pôsobení v HC Košice sa dohodol na spolupráci s HK Dukla Ingema Michalovce. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Do tímu sme potrebovali kvalitného obrancu, ktorý zvládne veľkú porciu minút a hru v špeciálnych tímoch. Žiga sa vo svojej bohatej kariére osvedčil ako kvalitný obranca a je veľmi rešpektovaný ako tímový hráč. Preto veríme, že bude perfektná osobnosť, ktorá doplní náš tím. Len pripomenieme, že v minulej sezóne bol Žiga Pavlin najvyťaženejším hráčom v Košiciach, pričom dokázal nazbierať 18 plusových bodov a 23 bodov v kanadskom bodovaní," uviedol športový manažér michalovského klubu Elmo Aittola.



Pavlin prišiel do Košíc počas predčasne ukončenej sezóny 2019/2020, v ktorej stihol odohrať 19 zápasov so ziskom 9 kanadských bodov. V ročníku 2020/2021 mal v 51 zápasoch bilanciu 5 gólov, 18 asistencií, 20 trestných minút a 18 plusových bodov. Po príchode Pavlina je na súpiske michalovského tímu už 8 legionárov - Fíni Karolus Kaarlehto, Julius Pohjanoksa, Kalle Valtola, Antti Erkinjuntti, Američan Tony Camoranesi, Kanaďan Stefan Fournier. Otázny je príchod dlhodobo zraneného Fína Mikka Nuutinena.