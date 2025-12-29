< sekcia Šport
Skokan Prevc je prvým Slovincom s triumfom v Oberstdorfe
Dvadsaťšesťročný Prevc potvrdil, že ani cez Vianoce ho neopustila jeho výborná forma. Pripísal si šiesty triumf v sezóne a upevnil si aj vedúcu pozíciu v poradí Svetového pohára.
Autor TASR,aktualizované
Oberstdorf 29. decembra (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa stal suverénnym víťazom úvodného podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe. Stal sa tak prvým reprezentantom svojej krajiny, ktorý dokázal v nemeckom stredisku triumfovať. Na stupňoch víťazov ho doplnili jeho krajan Timi Zajc a Rakúšan Daniel Tschofenig, obaja obsadili zhodne druhú priečku s výrazným mankom 17,5 bodu.
Dvadsaťšesťročný Prevc potvrdil, že ani cez Vianoce ho neopustila jeho výborná forma. Pripísal si šiesty triumf v sezóne a upevnil si aj vedúcu pozíciu v poradí Svetového pohára. Na Turné zvíťazil vôbec prvýkrát. Slovinsku ako dlhoročnej veľmoci v skokoch na lyžiach zatiaľ prvenstvo v Oberstdorfe unikalo, na zvyšných troch mostíkoch sa už z víťazstva tešilo.
Prevc predviedol najlepší výkon v kvalifikácii i v 1. kole, keď skočil 141,5 m a získal 162,2 b. Vytvoril si tak náskok 8,3 bodu pred druhým Janom Hörlom a 9,8 pred tretím Jonas Schusterom. Obaja Rakúšania však v dobrých podmienkach nedokázali zopakovať kvalitný pokus. Prevc naopak skočil najďalej aj v 2. kole, pripísal si 140 metrov a 154,5 bodu. Obhajca celkového prvenstva Daniel Tschofenig z Rakúska sa na druhú priečku posunul zo štvrtej po 1. kole, Zajc z piatej. Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie.
