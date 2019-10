SLOVNAFT CUP: Sereď aj Trenčín postúpili bez problémov do štvrťfinále

Osemfinále SP - Slovnaft Cupu:



AS Trenčín - MFK Skalica 4:0 (1:0)

Góly: 37. a 70. Roguljić, 46. Bukari, 89. Skovajca, ŽK: Koolwijk, Čatakovič - Tomovič, rozhodoval: Marhefka, 913 divákov.



ŠKF iClinic Sereď- FC Petržalka 3:0 (1:0)

Góly: 38. Hučko, 67. Rorič, 69. Iván, ŽK: Iván (Sereď.), rozhodoval: Nemček, 280 divákov.



FK Poprad - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (0:0)

Góly: 56. a 60. Slebodník, 89. Acosta, ŽK: Slebodník, Pajer (obaja Poprad), rozhodoval: Dohál, 382 divákov.



FC Nitra - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:2 (1:1)

Góly: 29. a 86 Ristovski (prvý z 11 m), 63. Gatarič - 20. Bartoš, 77. Kotora, ČK: 82. Čery (L. Mikuláš), rozhodoval: Gemzický, 237 divákov.



FK Senica - MFK Ružomberok 1:1 (0:0), 3:4 rozstrel z 11 m

Góly: 63. Sulley – 78. Regáli, ŽK: De Assis - Kojnok, rozhodoval: Ziemba, 514 divákov.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín bez problémov postúpili v stredu do štvrťfinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/20.Na Sihoti si poradili so Skalicou 4:0. Medzi elitnú osmičku prenikla aj Sereď, ktorá zdolala FC Petržalku 3:0.Do jarného štvrťfinále postúpil aj Poprad po triumfe 3:0 nad Banskou Bystricou, resp. Nitra, ktorá zdolala Liptovský Mikuláš 3:2. Senica remizovala s Ružomberkom doma 1:1 po 90 minútach a tak musel rozhodnúť rozstrel z 11 m. V ňom uspeli hostia 4:3 a postúpili do štvrťfinále.