Slovnaft Cup: Slovan zdolal v odvete Trenčín 2:1 a postúpil do finále

ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:1 (2:0)



Góly: 9. Agbo, 40. Mustafič - 70. Ikoba. ŽK: Kankava, Rabiu - Azango, Stojsavljevič. Rozhodovali: Kráľovič - Poláček, Vorel, 1463 divákov



Slovan: Chovan - Hrnčár, Abena, De Marco, Vojtko - Agbo, Kankava - Zmrhal (37. Mustafič), Weiss ml. (90.+2 Božikov), Green (80. Rabiu) - Šaponjič (80. Da Silva)



Trenčín: Kukučka - Yem, Pirinen, Stojsavljevič, Madu - Bainovič (86. Ibrahim) - Azango (46. Gaži), Hollý, Lavrinčík (46. Gajdoš), Soares - Kupusovič (64. Ikoba)



/prvý zápas 0:0, Slovan postúpil do finále/

Na snímke vpravo Myenty Abena (Slovan) a vľavo Juha Pirinen (Trenčín) v odvete semifinále SP - Slovnaft Cupu Slovan Bratislava - AS Trenčín 19. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR/AP

Na snímke vpravo Matúš Vojtko (Slovan) a vľavo Philip Azango (Trenčín) v odvete semifinále SP - Slovnaft Cupu Slovan Bratislava - AS Trenčín 19. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

hlasy po zápase:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. Skúsené mužstvo, ako sme my, si musí za stavu 2:0 udržať takýto zápas. Žiaľ, to sa nestalo, súpera v druhom polčase vystriedal a hrali mu veľmi rýchlo krídla. Bolo veľa rohov proti nám, veľa striel na našu bránku. Futbal sa hrá na góly a dali sme o jeden viac. Mali sme lepšie kontrolovať hru, Trenčín sa dotiahol na 2:1 a bol nebezpečný. Súper hral dobre, my sme vyhrali, som spokojný s postupom do finále. Cieľ sme splnili, verím, že na nás čaká Trnava. Uvidíme, kde sa bude hrať, urobíme všetko, aby sme získali double. Nebude to jednoduché, bude to náročný a emotívny zápas."



Juraj Ančic, tréner Trenčína: "Musím pogratulovať súperovi k postupu. Bol to zápas dvoch polčasov, v prvom sme hrali opticky dobre, ale naivne a s chybami, ktoré Slovan potrestal. Slovan vie ísť do brejku a dať gól. Druhý polčas bol o niečom inom, vystriedali sme, mladíci, ktorí nastúpili, podali výborné výkony. Škoda, že sme nestrelili druhý gól, zaslúžili sme si ho."

Bratislava 19. apríla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do finále Slovnaft Cupu. Po úvodnej bezgólovej remíze zdolali v utorňajšej domácej odvete semifinále AS Trenčín 2:1. V súboji o trofej sa 8. mája stretnú s postupujúcim zo stredajšej odvety medzi FK Senica a FC Spartak Trnava (19.30). V prvom zápase uspela Trnava 3:0.Ako prví ohrozili bránku súpera hostia, Hollého strelu vyrazil Chovan na roh. Trenčania boli v ofenzíve aktívnejší, ale skóre otvorili domáci po rýchlej kontre. Agbo mal čas na prípravu a krížnou strelou spoza šestnástky prekonal Kukučku. AS sa okamžite snažil o vyrovnanie, zakončenie Bainoviča zblokovala defenzíva Slovana a na Azanga smeroval nádejný center, ale jeho hlavička išla nad bránku. Domácim sa otváral priestor na protiútoky, Agbo získal loptu na polovici a založil brejk, v šestnástke ponúkol šancu Weissovi, ten po kľučke neprepasíroval loptu cez Kukučku. Trenčín zahrozil aj zo štandardnej situácie, Lavrinčík odcentroval z priameho kopu na vzdialenejšiu žrď a Kupusovič hlavičkoval do brvna. Mustafič nahradil v zostave "belasých" zraneného Zmrhala a po krátkom pobyte na trávniku zvýšil na 2:0, po spätnej prihrávke Greena poslal z prvej loptu do horného rohu bránky.Po zmene strán vyskúšal Stojsavljevič nebezpečnou hlavičkou pozornosť Chovana. Na opačnom konci Agbo odzbrojil v šestnástke Stojsavljeviča, jeho finálna prihrávka však nenašla adresáta. Bainovič na dva razy vypálil na Chovana a domáci brankár onedlho s námahou vyrazil aj tečovanú strelu Kupusoviča. Po vyše hodine hry sa Bratislavčania príliš zahrávali s ohňom v blízkosti vlastného pokutového územia a k zakončeniu sa dostal Soares, no nenamieril medzi tri žrde. V 69. minúte sa už hostia dočkali zníženia, Ikoba, ktorý len chvíľu predtým vystriedal Kupusoviča, si naskočil na center Maduho a prudkou hlavičkou zdramatizoval súboj. Zakrátko takmer vyrovnal Bainovič, ktorého strelu spoza šestnástky vyškriabal Chovan na roh. V závere vymyslel Weiss šikovný oblúčik do veľkého vápna na striedajúceho Da Silvu, ten však vypálil vysoko nad. Slovan sa v závere aj vlastným pričinením strachoval o výsledok, ale postup mu už neušiel. V nadstavenom čase neplatil druhý gól Mustafiča v zápase, VAR posúdil situáciu ako ofsajdovú.