Slovnaft Cup: Trnava remizovala v Podbrezovej a postúpila do finále

odveta semifinále Slovnaft Cupu:



FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:0



Rozhodovali: Ziemba – Vorel, Roszbeck, ŽK: Bajo – Bukata, Daniel, Takáč, Poznar, 3650 divákov.



Podbrezová: Danko – Bartoš, Bakaľa, Mielke – Kováčik, Bajo (71. Chyla), Paraj, Sanusi – Galčík (77. Talakov, 88. Masaryk), Assinor, Kabongo (77. Okunola)



Trnava: Takáč – Daniel, Šulek, Koštrna, Kóša, Mikovič (90. Poznar) – Zeljkovič – Ofori (71. Štefánik), Bukata, Azango (83. Bolaji) – Ďuriš



/prvý zápas: 0:1, postúpila Trnava/

Hlasy po zápase /zdroj: www.fcspartaktrnava.com/:



Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Proti Trnave sme boli tri polčasy lepší a nepostúpili sme. Mám rešpekt k hráčom a klubu, nemám však rešpekt k trénerovi Gašparíkovi a on dobre vie, prečo to je a odkedy. Rešpektujem svojich chlapcov, ktorí taký zápas nikdy nehrali, a on im nedal rešpekt. Chlapcov musím pochváliť, dnes to bolo o Podbrezovej, som na hráčov hrdý."



Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Na dnešnom zápase nám veľmi záležalo, som hrdý na hráčov a to je najväčšia emócia. Je to tri roky a 23 zápasov, čo sme neprehrali a dnes nás čakal extrémne ťažký súper, veľmi motivovaný, hrali svoj životný zápas. Samozrejme, mali sme šťastie, taký je futbal. Doma sme mohli o dva tri góly vyhrať a tu rovnako tak prehrať. V tomto to bolo náročné, predtým sme do finále prešli cez penalty, dnes to hrozilo tiež, ale ustáli sme to. Kvalitný súper, hral ako o život, ale charakter našich hráčov, čo do toho dali, tak sa počíta. Tých 23 zápasov bez prehry je obrovská porcia."

Podbrezová 17. apríla (TASR) - Vo finále Slovnaft Cupu sa stretnú futbalisti dvojnásobného obhajcu trofeje FC Spartak Trnava a MFK Ružomberok. Trnavčania zvládli stredajšiu semifinálovú odvetu, keď po domácom víťazstve 1:0 remizovali na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 0:0 a v stredu 1. mája o 15.00 h v Košiciach sa pokúsia získať domáci pohár tretíkrát za sebou. Ich súperom bude Ružomberok, ktorý v semifinále potvrdil úlohu favorita proti Lipanom.Podbrezová otvorila skóre už v 9. minúte, gól Bartoša však neplatil pre faul Kabonga. Domáci mali v prvom polčase miestami drvivú prevahu, brankár Takáč pri ich šanciach vyťahoval jednu bravúru za druhou a držal svoj tím nad vodou. Po zmene strán aktivita "železiarov" pokračovala, hostia však udržali vzadu nulu. "Andeli" mohli napokon aj vyhrať, keď v závere do otvorenej domácej obrany unikli Bukata so Štefánikom, druhému menovanému však nedôrazné zakončenie chytil Danko.