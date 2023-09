Sluka sa dohodol na ročnej zmluve s ViOnom Zlaté Moravce

Futbal 21. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Branislav Sluka posilnil FC ViOn Zlaté Moravce. Dvadsaťštyriročný obranca sa s účastníkom Niké ligy dohodol na ročnej zmluve.



Sluka má okrem slovenskej najvyššej súťaže skúsenosti aj s českou aj maďarskou ligou. V uplynulom ročníku obliekal dres Českých Budějovíc, za ktoré odohral 15 duelov. Na Slovensku pôsobil v MŠK Žilina, spolu má za "šošonov" na konte 90 ligových štartov. V júni 2023 sa zúčastnil tréningového kempu slovenskej reprezentácie, predtým bol členom širšieho kádra národného tímu.



Letnú prípravu začal so Žilinou, no do súťažného zápasu nenastúpil. "Už mesiac som neodohral súťažný zápas, takže mi možno chýba herná prax, ale na to sa nemôžem vyhovárať. Trénoval som poctivo, takže verím, že to čoskoro ukážem aj na ihrisku. ViOn mám nasledovaný, celý tím pod Cifraničom herne rastie, no chýbajú k tomu len víťazstvá," uviedol Sluka pre oficiálny klubový web.