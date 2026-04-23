Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
< sekcia Šport

Slušná prekonala vlastný slovenský rekord na 50 m v.sp.

Na snímke slovenská plavkyňa Lillian Slušná. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Graz 23. apríla (TASR) - Slovenská reprezentantka v plávaní Lilian Slušná prekonala svoj vlastný slovenský rekord na 50 m v.sp. Na mítingu v rakúskom Grazi dosiahla čas 24,87 s a o 21 stotín vylepšila doterajšie maximum z bratislavského bazéna z roku 2025. Informovala o tom Slovenská plavecká federácia na svojom facebookovom profile.
Neprehliadnite

