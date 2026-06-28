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Slušná skončila druhá na 100 m v.sp. na VC Slovenska

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Na archívnej snímke slovenská plavkyňa Lillian Slušná. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slušná splnila A-limit na ME a B-limit na MS.

Autor TASR
Šamorín 28. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v plávaní Lilian Slušná obsadila druhé miesto vo finále na 100 m v.sp. na Veľkej cene Slovenska v Šamoríne. V záverečný tretí súťažný deň dosiahla v kráľovskej disciplíne čas 54,59 s a o 18 stotín zaostala za víťaznou Nemkou Mayou Tobehnovou, ktorá vytvorila nový rekord mítingu. Slušná splnila A-limit na ME a B-limit na MS.
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