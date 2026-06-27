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Slušná zlepšila svoj vlastný slovenský rekord na 50 m v.sp.

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Na snímke slovenská plavkyňa Lillian Slušná. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Memoriál Mariána Filčáka v disciplíne 200 m motýlik mužov vyhral Samuel Košťáľ (2:01,20).

Autor TASR
Šamorín 27. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v plávaní Lilian Slušná prekonala v sobotu svoj vlastný národný rekord na 50 m v.sp. Na Veľkej cene Slovenska zvíťazila časom 24,67 sekundy a vylepšila tak aprílové maximum 24,87 sek. z mítingu v rakúskom Grazi. Výkonom zároveň splnila A-limit na MS a ME. V sobotu nadviazala na piatkový triumf z motýľkarskeho šprintu..

V rovnakej disciplíne zvíťazil medzi mužmi Tibor Tišťan a časom 22,66 s splnil B-limit na MS. V druhý deň podujatia, ktoré je zároveň aj MSR kategórie Open, ovládol Jakub Gabriel časom 8:05,36 min. disciplínu 800 m v.sp. a splnil B-limit na ME.

Memoriál Mariána Filčáka v disciplíne 200 m motýlik mužov vyhral Samuel Košťáľ (2:01,20). Informovala o tom Slovenská plavecká federácia na svojom facebookovom profile.
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