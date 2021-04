Smalling sa stal v Ríme obeťou lúpežného prepadnutia

Rím 16. apríla (TASR) - Anglický futbalista Chris Smalling z AS Rím sa v piatok ráno stal vo svojom dome v talianskej metropole obeťou lúpežného prepadnutia. Zlodej donútil futbalistu a jeho rodinu pod hrozbou použitia zbrane otvoriť osobný trezor a odniesol si šperky, hodinky a iné cennosti.



Smalling udalosť nekomentoval. AS Rím vo štvrtok postúpil do semifinále Európskej ligy po remíze 1:1 s Ajaxom Amsterdam. Anglický futbalista v zápase nenastúpil pre zranenie kolena. Informovala agentúra AP.