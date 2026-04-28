< sekcia Šport
Smart a Kennard z LA Lakers dostali pokuty za kritiku rozhodcov
Oba incidenty sa udiali po nedeľňajšom víťazstve Houstonu nad Lakers 115:96, po ktorom Rockets znížili stav série 1. kola play off na 1:3.
Autor TASR
Los Angeles 28. apríla (TASR) - Basketbaloví rozohrávači Marcus Smart a Luke Kennard z tímu Los Angeles Lakers dostali pokutu od NBA za kritiku rozhodovania po prehre v zápase play off v Houstone. Smart musí zaplatiť 35-tisíc dolárov za „spochybňovanie integrity rozhdocov,“ Kennard dostal pokutu 25-tisíc dolárov za nevhodné výrazy smerom k rozhodcom.
