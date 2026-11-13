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Smart dostal trojzápasový dištanc za potýčku s Basseym
Smart sa pustil do protihráča v tretej štvrtine, úderom jemne zasiahol nos Basseyho. Rozhodcovia následne poslali 32-ročného basketbalistu predčasne do šatne za jeho reakciu na palubovke.
Autor TASR
Los Angeles 13. novembra (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA potrestalo trojzápasovým dištancom rozohrávača Houstonu Rockets Marcusa Smarta za potýčku s hráčom Golden State Warriors Charlesom Basseym.
Smart sa pustil do protihráča v tretej štvrtine, úderom jemne zasiahol nos Basseyho. Rozhodcovia následne poslali 32-ročného basketbalistu predčasne do šatne za jeho reakciu na palubovke. Vedenie súťaže oznámilo, že Smart nebude k dispozícii na zápasy s Utahom, Washingtonom a Miami. Informovala agentúra AFP.
Smart sa pustil do protihráča v tretej štvrtine, úderom jemne zasiahol nos Basseyho. Rozhodcovia následne poslali 32-ročného basketbalistu predčasne do šatne za jeho reakciu na palubovke. Vedenie súťaže oznámilo, že Smart nebude k dispozícii na zápasy s Utahom, Washingtonom a Miami. Informovala agentúra AFP.