VIDEO: Šmátrala prijal prehru, ale čakal viac hlasov

Bratislava 26. júna (TASR) - Jaromír Šmátrala prijal víťazstvo svojho protikandidáta Miroslava Šatana v súboji o prezidentskú stoličku s pokorou a novému šéfovi Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) pogratuloval. Priznal, že od delegátov čakal väčšiu podporu.







"Ja chcem v prvom rade zablahoželať Mirovi k zvoleniu do funkcie. Budem aj naďalej na zväze pôsobiť ešte dva roky vo funkcii predsedu Dozornej rady a kontrolóra. Preto si želám, aby sme s ním a aj novými členmi výkonného výboru a klubmi posúvali dopredu slovenský hokej," povedal Šmátrala tesne po voľbách.



Hlasovanie delegátov kongresu na prezidenta SZĽH dopadlo jednoznačne v prospech Šatana, ktorý dostal 229 hlasov. Jeho oponent získal 99 hlasov. Šmátrala priznal, že po hlasovaní u neho zavládlo sklamanie. "Priznám sa, čakal som viac hlasov. Ale po skúsenostiach z minulých volieb som nič nepočítal. Viem, že niekto vám povie tak a rozhodne sa inak. Ale ďakujem tým, ktorí ma podporili. Teraz si želám, aby sme spoločne pokračovali v rozvoji slovenského hokeja."



Boj o stoličku prezidenta sa napokon zúžil z troch na dvojicu kandidátov, keďže Dárius Rusnák sa pred hlasovaním vzdal kandidatúry. "Poviem úprimne, neprekvapilo ma to. Dárius je skvelý človek, ale chodil som po kluboch a vedel som, aké má preferencie. Rozhodol sa sám. Neviem teraz povedať, aký vplyv na hlasovanie malo jeho odstúpenie," poznamenal Šmátrala.



Rusnák sa po odstúpení vyjadril, že sa mu nepáčilo jednostranné protežovanie Šatana od niektorých členov zväzu, najmä od dosluhujúceho prezidenta Martina Kohúta. "Každý videl, že kampaň bola jednostranne zameraná. Ale napriek tomu som bojoval a nevzdával sa až do konca. Miro vyhral, ja to rešpektujem a mali by to rešpektovať aj ostatní. Ideme v tom odteraz už všetci spolu a musíme bojovať za slovenský hokej," uzavrel Šmátrala.