Smejkal proti Slovákom nastúpi, meno brankára tréneri ČR neprezradili

Predpokladaná zostava Česka v piatkovom zápase proti SLOVENSKU (15.20 SELČ):



Hrubec (Vejmelka, Langhamer) – Kundrátek, Kempný, Jordán, Zbořil, Košťálek, Dvořák, Knot, Němeček – Kubalík, Chytil, Červenka – Chlapík, Špaček, Smejkal – Sedlák, Sobotka, Tomášek - Beránek, Černoch, Flek

Riga 12. mája (TASR) – Český hokejista Jiří Smejkal nastúpi v piatkovom zápase proti Slovensku na MS (15.20 SELČ) napriek nepríjemnému zraneniu na tréningu. Smejkal prišiel vo štvrtok o niekoľko zubov a v stretnutí bude mať celotvárový kryt. Meno brankára na postfederálne derby tréneri prezradiť nechceli.citovali asistenta trénera Libora Zábranského české médiá. Tréneri si nechávali mená brankárov pre seba do poslednej chvíle aj na vlaňajšom šampionáte, kde Česi získali bronz. K dispozícii sú Šimon Hrubec, Karel Vejmelka a Marek Langhamer. Na štvrtkovom tréningu sa zranil aj lekár tímu Antonín Chochola, ktorý utŕžil ranu pukom do nosa.povedal k stretnutiu Zábranský. Na českej súpiske zostávajú dve voľné miesta, ktoré zaplnia posily z NHL alebo Daniel Voženílek s Martinom Kautom. Tí zatiaľ len trénujú v dejisku. K dispozícii by mohol byť Ondřej Palát, ktorého New Jersey vypadlo v noci na piatok v konferenčnom semifinále NHL.