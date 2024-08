Smetana pred odvetou s FC Noah: Verím, že súpera prekvapíme

Ružomberok 28. augusta (TASR) - Tréner futbalistov MFK Ružomberok Ondřej Smetana verí, že jeho zverencom sa vo štvrtkovej odvete play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) podarí prekvapiť FC Noah a vybojujú si postup do ligovej fázy. Liptáci sa pred vlastným publikom pokúsia zmazať trojgólové manko (0:3) z prvého duelu na arménskej pôde.



"Predovšetkým musíme našu ofenzívu čo najkvalitnejšej dostať do finálnej tretiny a tam súpera pod tlak. Treba byť efektívni, produktívni a, samozrejme, kontrolovať si tiež defenzívu, aby sme súpera nepúšťali do nebezpečných situácií a vlastných príležitostí. To bude základný cieľ. Plus stretnutie musí byť o energii, o emóciách a nasadení. To všetko takýto zápas si vyžaduje," odkryl Smetana princípy plánu na FC Noah.



Prvý vzájomný duel odkryl slabé stránky "Ruže". Český kouč dúfa, že odveta s arménskym vicemajstrom bude mať úplne iný priebeh: "Minulý týždeň sme sa spoznali. Myslím si, že určite sa nájdu nejaké okienka, či situácie, kde by sme Noah mohli prekvapiť. Verím, že sa to aj podarí."



V MFK Ružomberok je veľké odhodlanie postarať sa o menší športový zázrak. "Aj súperovi sa môže stať to, čo nám na jeho ihrisku. Pri prvom góle bola chyba, ktorú sme dlho nespravili, potom penalta a na konci vlastný gól. To sú situácie, ktoré môže priniesť každý zápas, no my musíme urobiť všetko pre to, aby to bolo na druhej strane," vravel tréner MFK.



Prvú pohárovú konfrontáciu musel klub spod Čebraťa odohrať kvôli viacerým maródom v dosť oklieštenej zostave. "Hráči sa nám takmer kompletne vrátili ešte na konci minulého týždňa. Uplynulé dni nám ešte pomohli sa doliečiť a nabrať energiu," vysvetľoval Smetana, ktorému by s najväčšou pravdepodobnosťou mal v odvetnom dueli chýbať iba obranca Daniel Köstl. Ten pauzuje pre svalové zranenie.



Za kabínu MFK bol na predzápasovej tlačovej konferencii kapitán mužstva Martin Chrien. "Každý v tíme verí, že s týmto dvojzápasom sa dá niečo spraviť, inak by sme tu ani neboli. Chceme dať do toho maximum a dúfať, že sa podarí nejaký skorý gól, dostať súpera pod tlak a potom sa to môže vyvinúť v náš prospech," uviedol Chrien a na adresu súpera dodal: "Je to kvalitný tím. Asi má aj dobrú defenzívu, keďže sme tam neskórovali. Avšak verím, že zajtra nájdeme naň recept."



Štvrtkový duel s výkopom o 18.30 h povedú škótski rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Johnom Beatonom, asistovať mu budú na čiarach Daniel McFarlane a Douglas Potter.