Smetana pred prvým zápasom s Hajdukom: Potrebujeme dobrý vstup

Ružomberok 7. augusta (TASR) - Futbalistov MFK Ružomberok čaká vo štvrtok o 18.30 h úvodný zápas 3. predkola Európskej konferenčnej ligy proti chorvátskemu Hajduku Split. Podľa trénera "Ruže" Ondřeja Smetanu bude dôležité, aby jeho tím dobre vstúpil do stretnutia a ustrážil veľké individuality v súperovom mužstve. Liptákov bude v domácom prostredí hnať vypredané hľadisko.



"Tie pocity sú také zmiešané, opäť sa nachádzame vo fáze nejakých očakávaní. Podobne, ako v predchádzajúcich predkolách Európskej ligy, je to pre nás z veľkej časti neznámy súper, s neznámymi hráčmi. Potrebujeme do zápasu dobre vstúpiť a správne ho uchopiť. Verím, že sme na to dobre pripravení," povedal na úvod stredajšej tlačovej konferencie tréner Smetana.



Český kouč Liptákov potom aj bližšie zhrnul svoje poznatky o Hajduku Split: "Informácií a rôznych dát máme oveľa viac než pred Trabzonsporom, takže dalo sa z toho viac vyťažiť. Aj tento súper má vo svojom strede veľa individualít. Tiež ide o veľmi dobre organizovaný tím, ktorý, keď má priestor a čas, tak je veľmi nebezpečný. To je jedna z vecí, na ktorú sa takisto musíme dobre pripraviť. Hajduk takisto dokáže meniť rozostavenie, pričom z jedného dokáže plynulo prejsť do viacerých."



Reč bola aj o dvoch legendách ružomberského súpera - o Ivanovi Perišičovi a Ivanovi Rakitičovi. "Ich kvalita a prínos pre mužstvo sú obrovské. To vieme. Títo futbalisti tiež nabaľujú na seba pozornosť a tým sa vytvára priestor pre ďalších hráčov, ktorí sú takisto prínosom pre svoj tím. Je tam veľa hráčov, na ktorých si musíme dať pozor."



Celé mužstvo žije už v očakávaní úvodného duelu s Hajdukom: "Verím, že ľudia nás prídu podporiť a budú nám fandiť celý zápas. Nuž, a dúfam, že po dvoch predchádzajúcich pohárových stretnutiach sa nám už podarí skórovať. Potrebujeme dať nejaký gól a uhrať čo najlepší výsledok. Doterajšie zápasy ukázali, že dokážeme hrať s každým, lenže chýbajú góly, ktoré rozhodujú zápasy. To je ten hlavný kameň, ktorý potrebujeme odvaliť. Každý si je vedomí šancí, ktoré mal, takže možno treba zmeniť nastavenie v hlave, alebo väčší pokoj zachovať pri zakončení," uviedol ružomberský kapitán Martin Chrien.



V prípade postupu čaká Ružomberok v play off víťaz z dvojice FC Noah - AEK Atény (prvý zápas 3:1).