Smetana skončil na lavičke Slovácka, tím dočasne povedie Palinek

Uherské Hradiště 31. marca (TASR) - Český futbalový tréner Ondřej Smetana predčasne skončil na lavičke 1. FC Slovácko. Vedenie klubu ho odvolalo po nedeľnej ligovej prehre 0:4 s Libercom. Aktuálne trinásty tím tabuľky najvyššej českej súťaže na svojej webstránke informoval, že mužstvo dočasne povedie doterajší asistent Tomáš Palinek.



Smetana vydržal na lavičke Slovácka iba štyri a pol mesiaca. Štyridsaťdvaročný kouč prišiel do Uherského Hradišťa v novembri z Ružomberka ako náhrada za Romana Westa, aj tomu sa vtedy stala osudnou prehra 0:4 s Libercom. Pod vedením Smetanu však získalo mužstvo iba desať bodov v trinástich ligových zápasoch a momentálne len osem bodov ho delí od barážovej priečky. „Aj keď tréner Smetana odviedol v klube veľké množstvo práce a do svojho angažmánu vložil maximálne úsilie, nepodarilo sa mu preniesť jeho víziu do výsledkov a herného prejavu tímu. Predstavenstvo klubu sa preto po dôkladnom zhodnotení situácie rozhodlo pristúpiť k jeho odvolaniu,“ uviedol pre klubový web riaditeľ Slovácka Petr Pojezný.