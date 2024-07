Smetanov recept na Trabzonspor: Zachytiť úvod zápasu

Ružomberok 24. júla (TASR) - Hráčov MFK Ružomberok čaká futbalový sviatok, vo štvrtok privítajú v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy popredný turecký klub Trabzonspor. Tréner Ondřej Smetana verí, že mužstvo je dobre pripravené a apeluje naňho, aby zachytilo vstup do stretnutia.



"Môžem povedať to isté, čo pred prvým zápasom Európskej ligy s FC Tobol Kostanaj. Verím, že sme dobre pripravení a nastavení. Zajtra znovu pôjdeme do boja pre nás s neznámym súperom. Myslím, si že dôležitý bude úvod, ktorý treba zachytiť, takisto zápasové tempo. Od prvej minúty musíme byť koncentrovaní, disciplinovaní a nebezpeční smerom dopredu. Až na ihrisku spoznáme silu Trabzonsporu. Tiež jeho intenzitu a tomu sa budeme musieť prispôsobiť," povedal na úvod predzápasovej tlačovej konferencie Smetana. Na otázku, kedy bude po stretnutí spokojný, Smetana odvetil: "Keď si privezieme dobrý výsledok do druhého polčasu, čiže do odvety."



Kým slovenský pohárový zástupca už má v novej sezóne za sebou dva súťažné zápasy, Trabzonspor čaká prvý zápas. "Môže to hrať nejakú rolu, ale aj nemusí. Je to súper na veľmi vysokej úrovni. Ako individuálnej, tímovej, aj klubovej. Ide o obrovský klub. Pre nás je už vyznamenaním, že si v tejto fáze s ním môžeme zmerať sily. Chceme z toho vyťažiť maximum. Verím, že sme dobre a bojovne naladení. Očakávam, že zajtra urobíme maximum," dodal Smetana. Reč bola aj o poriadne rozdielnych rozpočtoch Ružomberka, či hodnoty hráčskych kádrov. "To sú fakty. My sa na nič nehráme. Pomer hodnoty hráčov je jasne daný, to je fakt. Tie čísla sú nepomerné. My a ani hráči sme sa o tom nebavili. Podľa mňa, nikto to ani v hlave nemá. Chceme sa dobre prezentovať a odviesť dobrý výkon. Vieme, kto je v tomto zápase je favorit. My súpera môžeme akurát prekvapiť, alebo zaskočiť. To aj chceme. Nemôžeme sebavedomo prehlasovať, aké sú naše šance. Môžeme len povedať, že ideme urobiť maximum, aby sme stretnutie zvládli. To je proste realita," vravel ďalej Smetana.



Pod Čebraťom sa očakáva plný štadión. "Už minule proti Tobolu bola veľmi dobrá kulisa, ktorá chlapcom dala energiu i odvahu, či sebavedomie smerom dopredu, čo bolo cítiť. Myslím si, že to bude, sa to zopakuje, keďže ľudí bude viac," podotkol o očakávanej návšteve Smetana.



"Myslím si, že pre celý slovenský futbal je to unikátne, že sme sem dotiahli takéhoto súpera. Samozrejme, vieme o kvalitách Trabzonsporu a budeme sa snažiť proti nemu podať čo najlepší výkon. V príprave sme zvlášť dôraz kládli sami na seba, aby sme sa dobre pripravili. Dozvedeli sme sa, že bude vypredané, čo sme veľmi radi. Dúfam, že diváci nás budú hnať celý zápas a že nám to pomôže," uviedol ružomberský kapitán Martin Chrien. Na otázku, s akým výsledkom by bol spokojný, šéf kabíny odvetil: "Uvidíme. No v každom prípade taký, aby sme mali šancu zabojovať aj v odvete."