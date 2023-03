SMF oslavuje tridsať rokov, v kalendári má takmer 90 podujatí

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenska motocyklová federácia (SMF) oslávi v auguste 30 rokov svojho pôsobenia a okrúhle jubileum zvýrazní aj pestrý kalendár novej sezóny. V roku 2023 v ňom figuruje spolu až 88 podujatí, viaceré z nich s prestížnym medzinárodným štatútom. Vrcholmi budú preteky MS enduro v Gelnici, kvalifikácia MS plochodrážnej GP v Žarnovici, či slovenská premiéra ME v motokrose žien vo Veľkých Uherciach.



"V tomto roku oslavujeme 30 rokov od vzniku a pevné verím, že aj tých ďalších tridsať rokov bude rovnako úspešných, ak nie úspešnejších," povedal pre TASR prezident motocyklovej federácie Peter Lazar. "V tomto roku to máme dobre naštartované, budeme organizovať množstvo podujatí od regionálnych pretekov až po majstrovstvá sveta, takže fanúšikovia motocyklového športu sa skutočne budú mať kde prísť pozrieť. Verím, že sa nám celý kalendár podarí zrealizovať a hlavne, že sa nám budú vyhýbať zranenia a iné problémy.



Šéf SMF si myslí, že priaznivci slovenského motocyklového športu sa majú v novej sezóne na čo tešiť: "Bol by som veľmi rád, ak by sa nám podarilo zopakovať úspechy motokrosových jazdcov Tomáša Kohúta a Šimona Jošta zo seriálu ME z minulej sezóny. Držíme palce aj Martinovi Vaculíkovi, aby sa mu podarilo dostať na pódiové priečky v rámci MS na plochej dráhe a chceme, aby výkonnostne poskočili aj mladí jazdci vďaka práci v našich akadémiách. Robíme pre to maximum."



Zásluhou Martina Vaculíka získava na Slovensku opäť veľkú popularitu plochá dráha. Vlani skončil napriek zraneniu v seriáli MS FIM Speedway GP na 9. mieste, teraz má výrazne vyššie ambície: "Najväčšie očakávania a energiu vkladám do seriálu Grand Prix a myslím si, že by už bolo načase konečne vybojovať pre Slovensko nejakú medailu. Spravím pre to všetko, čo je v mojich silách. Minulú sezónu som mal smolu, v momente zranenia som figuroval na tretej priečke a mohol som skončiť vyššie. Ale to už je minulosť, po technickej i fyzickej stránke som na tom teraz dobre a uvidíme, čo sezóna prinesie."



Vaculík sa domácim fanúšikom v Žarnovici predstaví už 2. apríla na podujatí MM SR, 27. mája je potom na jedinom plochodrážnom okruhu v SR na programe kvalifikácia GP 2024. Prestížny seriál prinesie v tomto roku v prenosoch divákom pri obrazovkách aj RTVS. V plochodrážnom domácom kalendári na rok 2023 nechýba ani najstaršie motocyklové podujatie na Slovensku Zlatá prilba SNP, uskutoční sa už tradične v poslednú augustovú nedeľu.



Jazdec Juraj Varga má za sebou mimoriadne úspešnú premiéru na Rely Dakar. V kategórii štvorkoliek sa umiestnil na konečnej 4. priečke a aj túto sezónu podriadi najmä príprave na dakarské dobrodružstvo. "Dakar nám vyšiel presne tak ako mal, keďže v premiére sme chceli najmä prísť do cieľa. Napokon to vyšlo na štvrté miesto, čo je skvelé, hoci to nebolo ani ďaleko od pódia. Ale asi by nebolo fér, keby sme hneď na prvom Dakare skončili na pódiu," smial sa Varga. "Štvrté miesto je pre mňa i pre celý tím najlepšia motivácia do ďalšieho ročníka. Celý kalendár na novú sezónu sme preto pripravili tak, aby bol čo najlepšou prípravou na Dakar. Vybrali sme náročné preteky, takže v rámci MS pôjdem súťaže v Argentíne i v Maroku, čakajú nás tréningy v dunách v Dubaji i päť-šesť pretekov v Európe."



Vlani sa na Slovensko po dlhšej prestávke vrátili majstrovstvá sveta Enduro a v Gelnici sa na prelome júna a júla zíde elita opäť aj so zaujímavým štadión extrém testom. V cestných pretekov motocyklov bude sezóna v znamení mládeže v rámci seriálu FIM Mini GP, motokros bude mať vo Veľkých Uherciach okrem európskeho šampionátu žien na programe aj ME mládežníckych tried EMX65/EMX85 (3. a 4. júna). Disciplína trial pripravila do kalendára päťdielny seriál MM SR, pričom jedno podujatie sa uskutoční v Maďarsku a jedno v Poľsku.