Smith Rowe nenastúpi za Arsenal minimálne do decembra

Londýn 29. septembra (TASR) - Anglický futbalista Emile Smith Rowe absolvoval operáciu slabín. Do decembra sa už v drese Arsenalu Londýn nepredstaví.



"Úspešná operácia prebehla v Londýne v predchádzajúcich dňoch a jeho rehabilitačný program už prebieha. Dúfame, že Emile sa v decembri vráti do plného tréningu," zverejnil klub podľa AP. Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa dostal do prvého tímu Arsenalu na konci sezóny 2020/2021. Pre zdravotné problémy nastúpil v prebiehajúcom ročníku iba v štyroch zápasoch. V každom sa dostal na ihrisko z pozície náhradníka v druhom polčase.