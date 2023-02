SMOLA: Barcelona nestihla o 18 sekúnd zaregistrovať prestup Arauja

Barcelona 2. februára (TASR) - Mexický futbalista Julian Araujo sa zrejme nestane členom kádru FC Barcelona. Katalánsky veľkoklub nestihol prestup krajného obrancu Los Angeles Galaxy zaregistrovať včas, uzávierku nestihol o 18 sekúnd.



Dvadsaťjedenročný Mexičan sa mal pripojiť najprv k B-tímu. "Nedokázali sme ho zaregistrovať pre problém s počítačom. Snažili sme sa prísť na to, čo sa stalo, no bola to systémová chyba. Bolo to iba o 18 sekúnd, uvidíme, čo s tým FIFA urobí," snažil sa nájsť ospravedlnenie športový riaditeľ klubu Mateu Alemany podľa AFP.